Antoni Benito: "El último taco que dije fue por el pacto de unos señoros para gobernar la Generalitat"

Para que Antoni Benito sea diputado en el Congreso tras el 23J, el PSPV tendría que obtener el 70 % de los votos en la circunscripción de Valencia. Difícil, lo sabe, pero eso no impide responder al cuestionario del candidato desconocido, el de un joven que trabaja por las mañanas, estudia por las tardes y participa en la gestión de su ayuntamiento, Alcàntara, en los ratos libres. Por si acaso, apunten su nombre.

¿A qué se dedica además de a intentar ser elegido en unas elecciones generales?

A sobrevivir. Trabajar por la mañana, estudiar la oposición por la tarde, participar en la gestión del Ayuntamiento de mi pueblo (Alcàntera de Xúquer) a cualquier hora, cuidar de mi familia y a veces, hasta tener vida social.

¿Bicicleta, patinete, transporte público o coche?

Tengo la suerte de vivir en un pueblo, donde todo es accesible andando. La bicicleta me gusta y el patinete lo descarto por mi falta de habilidad. Para ir al trabajo, siempre transporte público.

¿Noctámbulo o madrugador?

¿Puede ser ambas? Mi vida es plena supervivencia.

¿Es verdad que el trabajo dignifica?

No el trabajo en sí, sino todo lo que lo envuelve. El trabajo dignifica en la medida que dignifica nuestras vidas.

Si consiguiera escaño en el Congreso, ¿qué esperaría descubrir de la vida en Madrid?

Viví en Madrid hasta hace escaso un año que tuve que volver por la enfermedad de mi padre. Madrid me supuso libertad, pero no la de Ayuso. Ser homosexual en un pueblo no es fácil. Siento la necesidad de que los niños y adolescentes LGTBI de las zonas rurales puedan sentirse libres. Que no tengan que coger el AVE para poder volar.

¿Las cañas son una buena expresión de la libertad?

Libertad es tener una sanidad que no dependa de la billetera, que tus hijos puedan llegar tan lejos como los de Botín o que nadie amase tanto poder como para hacer agachar la cabeza a nadie. Ayuso y esa campaña representan todo lo contrario.

¿Madrid hace competencia desleal con los impuestos?

Madrid, como capital, aglutina un tejido empresarial y social que le permite reducir su carga impositiva a costa de una capitalidad que es de todos. No veo descabellado plantear un impuesto de capitalidad.

¿Cuándo decidió que podía hacer algo en política?

Desde siempre me he revuelto contra lo que considero injusto. En el colegio, los maestros ya decían a mis padres que saldría abogado.

¿Qué cree que es lo que mejor define este momento político?

La esperanza en una política donde nadie sea relegado a los márgenes, que abrace a todos con independencia de su renta, sexo, orientación… Un pacto PP y Vox supone un serio peligro para aquellos que no encajamos en su estrecha y oxidada visión de España.

Con quién preferiría irse a cenar, con Santiago Abascal o con Alberto Núñez Feijóo?

Hago ayuno intermitente. ¡Viene el verano, y hay que cuidarse!

¿A qué político no le pediría azúcar si fuera su vecino?

A Abascal. Nunca podría llamar a una puerta en la que no se acepta mi modelo de familia.

El último concierto al que fue...

El Festival de les Arts. Tocaba Viva Suecia.

-La película de su vida...

La Vida es Bella.

Un deseo por cumplir...

Viajar. Mucho y con mucho choque cultural.

Su principal virtud es...

La empatía.

¿Recuerda la última vez que dijo un taco?

El día en que seis señoros cerraron el acuerdo de Gobierno en la Comunitat Valenciana.

La política es...

La mano tendida para aquellos que más lo necesitan.

¿Vox es extrema derecha?

Las ideas de Vox pasan por la derogación de los derechos fundamentales de las personas. De los derechos y libertades de los que nos dotamos con la Constitución de 1.978. Fíjese hasta dónde llega el extremo.Para que Antoni Benito sea diputado en elCongreso tras el 23J, el PSPV tendría que obtener el 70 % de los votos en la circunscripción de Valencia. Difícil, lo sabe, pero eso no impide responder al cuestionario del candidato desconocido, el de un joven que trabaja por las mañanas, estudia por las tardes y participa en la gestión de su ayuntamiento, Alcàntara, en los ratos libres. Por si acaso, apunten su nombre.

¿A qué se dedica además de a intentar ser elegido en unas elecciones generales?

A sobrevivir. Trabajar por la mañana, estudiar la oposición por la tarde, participar en la gestión del Ayuntamiento de mi pueblo (Alcàntera de Xúquer) a cualquier hora, cuidar de mi familia y a veces, hasta tener vida social.

¿Bicicleta, patinete, transporte público o coche?

Tengo la suerte de vivir en un pueblo, donde todo es accesible andando. La bicicleta me gusta y el patinete lo descarto por mi falta de habilidad. Para ir al trabajo, siempre transporte público.

¿Noctámbulo o madrugador?

¿Puede ser ambas? Mi vida es plena supervivencia.

¿Es verdad que el trabajo dignifica?

No el trabajo en sí, sino todo lo que lo envuelve. El trabajo dignifica en la medida que dignifica nuestras vidas.

Si consiguiera escaño en el Congreso, ¿qué esperaría descubrir de la vida en Madrid?

Viví en Madrid hasta hace escaso un año que tuve que volver por la enfermedad de mi padre. Madrid me supuso libertad, pero no la de Ayuso. Ser homosexual en un pueblo no es fácil. Siento la necesidad de que los niños y adolescentes LGTBI de las zonas rurales puedan sentirse libres. Que no tengan que coger el AVE para poder volar.

¿Las cañas son una buena expresión de la libertad?

Libertad es tener una sanidad que no dependa de la billetera, que tus hijos puedan llegar tan lejos como los de Botín o que nadie amase tanto poder como para hacer agachar la cabeza a nadie. Ayuso y esa campaña representan todo lo contrario.

¿Madrid hace competencia desleal con los impuestos?

Madrid, como capital, aglutina un tejido empresarial y social que le permite reducir su carga impositiva a costa de una capitalidad que es de todos. No veo descabellado plantear un impuesto de capitalidad.

¿Cuándo decidió que podía hacer algo en política?

Desde siempre me he revuelto contra lo que considero injusto. En el colegio, los maestros ya decían a mis padres que saldría abogado.

¿Qué cree que es lo que mejor define este momento político?

La esperanza en una política donde nadie sea relegado a los márgenes, que abrace a todos con independencia de su renta, sexo, orientación… Un pacto PP y Vox supone un serio peligro para aquellos que no encajamos en su estrecha y oxidada visión de España.

Con quién preferiría irse a cenar, con Santiago Abascal o con Alberto Núñez Feijóo?

Hago ayuno intermitente. ¡Viene el verano, y hay que cuidarse!

¿A qué político no le pediría azúcar si fuera su vecino?

A Abascal. Nunca podría llamar a una puerta en la que no se acepta mi modelo de familia.

El último concierto al que fue...

El Festival de les Arts. Tocaba Viva Suecia.

-La película de su vida...

La Vida es Bella.

Un deseo por cumplir...

Viajar. Mucho y con mucho choque cultural.

Su principal virtud es...

La empatía.

¿Recuerda la última vez que dijo un taco?

El día en que seis señoros cerraron el acuerdo de Gobierno en la Comunitat Valenciana.

La política es...

La mano tendida para aquellos que más lo necesitan.

¿Vox es extrema derecha?

Las ideas de Vox pasan por la derogación de los derechos fundamentales de las personas. De los derechos y libertades de los que nos dotamos con la Constitución de 1.978. Fíjese hasta dónde llega el extremo.