El exvicepresidente valenciano y conseller durante las dos legislaturas de Francisco Camps al frente de la Generalitat, Gerardo Camps, ha negado hoy ante la Audiencia Nacional que el expresidente de la Generalitat Francisco Camps le hiciese "ni la más leve insinuación" o diese "instrucción" alguna para favorecer a la trama Gürtel y al empresario, Álvaro Pérez, El Bigotes, en contratos públicos.

El también exconsejero de Economía y Hacienda ha declarado como testigo a petición de Francisco Camps y otros acusados del último juicio de la trama Gürtel valenciana. Francisco Camps, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de dos años y medio de prisión, está acusado de dar instrucciones a la directora de Promoción Institucional, Dora Ibars, para adjudicar a una empresa de Gürtel, Orange Market, el montaje de un expositor en la feria Fitur de 2009 por 366.529 euros.

A preguntas del abogado del expresident, Gerardo Camps, que ha reconocido ser amigo de juventud del expresidente valenciano, ha querido ser "muy taxativo" para asegurar que "nunca" recibió "ni la más leve insinuación" por su parte para contratar a esta mercantil o a ninguna otra. "Nunca recibí la más leve insinuación, por supuesto, ni instrucción ni dirección alguna", ha reiterado quien fuese consejero de la Generalitat desde 2003 hasta 2011, al tiempo que ha subrayado que Camps "era extremadamente cuidadoso" en este ámbito. Un aspecto en el que ha coincidido otra integrante del Gobierno autonómico de Camps, la exconsejera de Industria y después de Turismo Belén Juste, que ha indicado que "nunca" fue testigo de ninguna instrucción de Camps para favorecer a Álvaro Pérez, El Bigotes. Ambos exdirigentes han negado conocer que el expresident tuviese una relación de amistad con este empresario, como éste afirma, y en concreto Gerardo Camps ha afirmado que le resulta "difícil pensar que hubiera una estrecha relación entre ambos" porque hablaba varias veces al día con Francisco Camps durante sus años en el Govern.

Otra ex alto cargo de la administración valenciana, que trabajó en el gabinete de Camps y fue abogada general de la Generalitat, Isabel Villalonga, ha expresado que es "difícil" que se dé ninguna indicación sobre contratación cuando "no es una adjudicación a dedo", sino que hay una "mesa de contratación" compuesta por diferentes organismos. También a preguntas del letrado de Camps, ha considerado "absurdo" que un presidente dé instrucciones a una directora general y ha negado que hubiese "fraccionamiento de contratos".

Antes, Gerardo Camps ha explicado que recuerda coincidir con El Bigotes en actos multitudinarios de campaña del PP que este empresario organizaba, y ha dicho que no recuerda haber mantenido ninguna reunión con él y con el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, como éste afirmó en su declaración como testigo en el juicio. El exvicepresidente segundo de la Generalitat ha defendido con vehemencia que la Sindicatura de Cuentas, que analizó una serie de expedientes que se abordan en este juicio, "nunca encontró ningún supuesto de responsabilidad por alcance" que indicase que los hechos podían constituir un delito. A preguntas de la Fiscalía, que ha reprochado que consultase documentos y un dispositivo electrónico durante su declaración, ha reconocido que esto no era óbice para abrir un procedimiento penal.