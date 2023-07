Ya como president de la Generalitat a todos los efectos tras haber tomado posesión del cargo en las Corts, Carlos Mazón, ha sido recibido por su predecesor en el puesto, el socialista Ximo Puig, en el Palau de la Generalitat. Antes de acceder al interior, donde ambos dirigentes han mantenido una breve reunión, el nuevo jefe del Consell ha destacado la "responsabilidad" del momento y ha señalado que su objetivo es "empezar a trabajar lo antes posible". Mazón no ha concretado cuándo anunciará la composición de su Ejecutivo, que apunta al miércoles como día más probable.

El president ha remarcado que tiene "bastante" claros los nombres de su equipo de gobierno, pero todavía se ha reservado la fecha en la que nombrará a sus consellers: "Próximamente", ha señalado nada más jurar el cargo. Todavía en los pasillos de las Corts, ha indicado que "mientras hacía el discurso" se ha fijado en la "institucionalidad del momento" y ha pensado que "lo más importante no era lo que estaba pasando aquí".

Se refería Mazón a "la gente que está afuera, que no está con chaqueta y con corbata ni con traje y que está ahora mismo pues pasándolo mal, que puede estar en un hospital o que puede estar buscando trabajo o que está en una situación de vulnerabilidad y que no tiene la inmensa suerte protocolar e institucional o política de los que estamos aquí hoy, empezando por mí".

Ha señalado: "Así que después de haber jurado el cargo, lo primero que se me ocurre, lo primero que me apetece y lo primero que quiero trasladar es que más que ilusión, que fiesta o que alegría, pues es la responsabilidad de empezar a trabajar lo antes posible para todo el que no está aquí, para todo el que no está disfrutando de este acto, que es la inmensa mayoría del pueblo valenciano".

"Y mirándoles a los ojos les digo que hoy nos ponemos, nos ponemos a trabajar para intentar mejorar su vida. Porque hoy, bueno, pues en este palacio todo parece muy bonito, ¿no?, Pero hay mucha gente que no le parece las cosas tan bonitas como las que están ocurriendo hoy aquí. Y quiero que mi primera actitud, mi primera reflexión y mi primer deseo sea para más de cinco millones de valencianos que no están tan contentos hoy como unos cuantos políticos, así que hay que estar más cerca de ellos que de lo que está ocurriendo hoy aquí", ha manifestado.