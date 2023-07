Surgieron tras la crisis de la burbuja inmoviliaria en 2010 y no han parado de trabajar para defender el derecho a la vivienda desde entonces. La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) no es una entidad partidista pero tampoco es apolítica. Por eso se han sumado a la campaña estatal "Este 23J #YoVotoVivienda" y han presentado en València sus propuestas en vivienda con el objetivo de que la ciudadanía conozca "lo que hay, lo que se debe mejorar y lo que podemos perder". "No te diremos a quién votar, por asegúrate de que sea un partido que entienda que la vivienda es un derecho y no un bien de mercado con el que especular y lucrarse", explican.

La PAH que suma experiencias en lo que conlleva un desahucio (sólo en 2023 ha habido más de 12.000 en la Comunitat Valenciana) asegura que debe ser una prioridad "obligar a los fondos buitre y a los bancos, a los grandes tenedores en general, a firmar contratos de alquiler asequible, hasta que haya vivienda social. Porque la realidad es que no hay alternativa habitacional, los alquileres están imposibles, las hipotecas suben y ahora llegan los fondos buitre , capitales extranjeros, a expulsar a los vecinos de sus casas y de sus barrios". "Un fondo buitre me sube el alquiler de 160 a 700 euros, con un sueldo y dos hijos" Así lo han manifestado en una rueda de prensa en València los activistas de la PAH Ismael Sanz, José Luis González y Paco Martínez, tras defender una normativa valenciana que "de ninguna forma debe desaparecer, tal como lleva Vox en el programa" y que son la Ley de Función Social de la Vivienda, el decreto de tanteo y retracto, el de movilización de viviendas vacías y deshabitadas y el decreto que creó la Unidad de Ayuda ante el Desahucio. Que quede bien claro: la PAH está en contra de las mafias y no apoya la okupación al pequeño propietario. Hay que buscar opciones y ante esta realidad, sin duda. Pero nosotros hablamos de grandes tenedores, de fondos buitre y bancos. Esos son la inmensa mayoría de desahucios que hay, (más de un 85%)". Solidaridad en lugar de enfrentamiento Y es que "no puede haber ninguna persona que esté de acuerdo en que las casas de caigan o estén deshabitadas", por ello apuestan por la obligación del aquiler asequible a grandes tenedores y apelan a "solidaridad" en lugar de "al enfrentamiento". "Queremos que todo el apoyo que se tiene que dar a las familias continúe tanto en la Generalitat como en el Ayuntamiento", indicaron, tras pedir que "tengan más cabeza que estrategia". En un escenario de incremento de los tipos de interés y de "desequilibrio brutal" entre las necesidades habitacionales y el mercado de la vivienda, la PAH ha advertido de la posibilidad de que se produzca una "gran catástrofe residencial". Los activistas han expuesto que cerca de 13.000 familias no tienen vivienda. Además, han reclamado ampliar el llamado 'escudo social' más allá de diciembre de 2023; la obligación de que los grandes tenedores ofrezcan alquiler asequible antes de iniciar un proceso de desahucio sobre personas vulnerables y que las administraciones ofrezcan un realojo en casos de pequeños propietarios; limitar las subidas de los alquileres a un máximo del 30% de los ingresos, y un plan de choque de ampliación del parque público de vivienda, que incluya, entre otras medidas, la cesión de las viviendas de la Sareb y la incorporación de viviendas de la banca rescatada por valor del rescate impagado. El jueves manifestación y el domingo a votar Igualmente, han expuesto peticiones como la disponibilidad de créditos blancos para familias o colectivos vulnerables, la garantía de suministros básicos y la "progresiva reducción del gasto público en políticas de vivienda que no generen beneficio colectivo" como los avales para hipotecas, "orientando esa inversión a la exporpiación de viviendas desocupadas" --3,8 viviendas según el INE, han apuntado--, entre otras medidas. La PAH, que está distribuyendo folletos en todos los barrios para pedir a las personas que "voten por la vivienda", ha animado a la participación en las elecciones y en la manifestación convocada por diferentes movimientos sociales este jueves 20 de julio a las 19 horas en la plaza del Ayuntamiento de València, con el lema 'Ni un paso atrás' y 'Por nuestros derechos'.