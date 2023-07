El PPCV constituyó durante la pasada campaña e la Secretaría de Nuevos Valencianos para "dar cabida a todos los migrantes que creen en la libertad". Un guiño a la cada vez más numerosa comunidad latinoamericana en Valencia y que fue prioridad para el recién investido president de la Generalitat, Carlos Mazón.

En línea con esta apuesta, los populares han celebrado un acto en el antiguo cauce del río Turia que ha contado con la presencia de la secretaria general de Migración del PP Nacional, Carmen Cervantes, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

A ritmo de bachata y ballenatos, han hecho su entrada también Esteban González Pons, cabeza de lista al Congreso por Valencia, y Vicent Mompó, presidente de la diputación. En un ambiente festivo en el que no ha faltado la versión merengue del himno del PP, Mazón ha prometido no bailar, porque "estamos en campaña y los votos hay que ganarlos, no perderlos", aunque finalmente no ha podido resistirse.

González Pons ha recordado los lazos históricos entre España y América: "Somos un país de emigrantes, cada vez que hemos necesitado ayuda hemos ido allí a buscarla y por eso hoy somos una patria de acogida".

El candidato popular, todavía eurodiputado, se ha comprometido a que antes de que acabe la legislatura europea, Ecuador esté exento del visado en Europa. A pesar de ser un acto centrado en la comunidad latina, también ha habido mención y palabras para "los hermanos asiáticos y africanos".

Por su parte, Mazón ha reivindicado a la Comunitat Valenciana como referente en solidaridad. "Castellón es la primera referencia en integración de España y Alicante es la provincia con más refugiados ucranianos". Ante banderas cubanas y venezolanas, el president también ha criticado al Gobierno de Sánchez por tener "como socios a aquellos que apoyan los recortes de libertades en vuestros países".

Almeida ha sido el encargado de concluir el acto y lo ha hecho con un saludo que ha reconocido tenía muchas ganas de hacer, "al molt honorable presidente". El alcalde de Madrid ha afirmado que los resultados electorales de la Comunitat Valenciana son "prólogo" de lo que va a suceder en España el próximo 23J.

Unos comicios que ha definido como "las más importantes de nuestra historia democrática" y ha pedido a los suyos que no se confíen a pesar de lo que digan las encuestas.

"La victoria no debe fundamentarse solo en una mayoría electoral, sino social, se trata de volver a cohesionar a la sociedad", ha sentenciado. Almeida ha tenido también palabras de cariño para González Pons por el camino y la labor recorrida en la dirección nacional desde la salida de Casado y la llegada de Feijóo: "No fue fácil el trayecto, ni las decisiones".

Almeida ha pedido el voto a toda la comunidad migrante: "Sois los primeros que queréis un España en la que podamos todos salir adelante".