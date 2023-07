Las Corts celebrará el próximo jueves 27 de julio el pleno en el que se elegirán los seis senadores territoriales que le corresponden a la Comunitat Valenciana por población. Y de los seis nombres que deben configurar la papeleta única, solo hay uno claro: el del expresident de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig. Puig será uno de los dos representantes elegidos por su partido para la Cámara Alta mientras ni Compromís ni PP aseguran tenerlos determinados.

El reparto de senadores se realiza aplicando la ley d'Hondt a los escaños distribuidos en el parlamento autonómico. Así, el PP contará con tres, el PSPV con dos y Compromís con uno mientras que Vox no tiene ninguno. Socialistas y valencianistas repiten la representación de la pasada legislatura mientras que los populares la triplican a costa de Ciudadanos y de que la Comunitat Valenciana haya ganado un senador respecto a 2019.

En el caso de los socialistas el nombre de Puig es el único que está definido a falta de una semana para que se celebre el pleno, tal y como acordaron este martes en la junta de síndics, la segunda de la legislatura después de la que organizó el pleno de investidura.

"No hay mejor persona para defender la agenda valenciana en Madrid que él, ha reivindicado siempre nuestros intereses y que hay vida más allá de la M-30", ha explicado la síndica de los socialistas, Rebeca Torró, quien, sin embargo, ha admitido que su formación no tiene todavía decidido quién será el segundo representante de la organización. "Lo determinará el partido", aseguró. No parece que vaya a repetir el otro expresident, Joan Lerma.

Tampoco está determinado quién será el representante de Compromís aunque hay un nombre marcado en rojo: Carles Mulet, actual senador territorial de los valencianistas. Iniciativa (partido del que forma parte Mulet) apuesta por él y defienden que está ya decidido, aunque en Més, el partido mayoritario dentro de la coalición, tienen reticencias y expresan que de momento no está claro.

Sin decisión en Compromís

"Compromís no lo tiene todavía decidido", aseguró el síndic valencianista, Joan Baldoví, que indicó estar "centrados" en el 23J. "Después del uno, el dos", señaló al tiempo que apresuró que si por algo se caracteriza la coalición es "por ponernos de acuerdo". Asimismo, el exdiputado en el Congreso indicó de Mulet que es una persona que "ha trabajado mucho" y del que valoró esta labor en el Senado, pero insistió en que el acuerdo "no está cerrado".

Más puestos para elegir tendrá el PP. Hasta tres. "La mitad de los representantes que envía este parlamento", presumió este martes Miguel Barrachina, síndic del PPCV. Entre los nombres para el puesto de senador territorial, no repetirá (salvo sorpresa) Alberto Fabra quien, según todas las encuestas, será elegido como diputado en el Congreso ya que encabeza la lista de los populares en Castelló.