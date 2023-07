Minutos después de recibir a Carlos Mazón y salir del Palau de la Generalitat tras ocho años como presidente, Ximo Puig ya estaba en la sede del partido reunido con los candidatos del PSPV al Congreso y al Senado. Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana y en el caso de Puig, cuando se acaba una responsabilidad, la institucional; comienza otra, la del partido. Y con el 23J al fondo de la semana, son días de campaña electoral donde el líder de los socialistas valencianos ha entrado de pleno asumiendo ya el rol de líder de la "alternativa".

Los 100 días de gracia que se suelen dar a un nuevo gobierno no serán para el Consell que conformarán PP y Vox en la defensa de esos derechos fundamentales, según indicó Puig. "Seremos intransigentes con los intransigentes, no permitiremos ningún retroceso en los derechos fundamentales", aventuró el ya expresident de la Generalitat como tampoco, dijo, lo harán en la lucha frente a "las violencias contra las mujueres" ni permitirán "toda la vuelta al peor pasado, comenzando por la corrupción". "No daremos ni un día de gracia", aseguró al respecto.

En este sentido, insistió en que lo fundamental "no es quien va a dirigir" la vicepresidencia de Igualdad, que Mazón anunció que integrará la estructura de su gobierno, sino "la política de esa conselleria" e indicó que el problema de este futuro gobierno "es el PP". "El problema de los valencianos ya no es Vox, es el PP", había expresado Puig 48 horas antes en el mitin central de los socialistas en València junto a Pedro Sánchez, el mismo día en que el BOE publicó el nombramiento del dirigente del PPCV como nuevo jefe del Consell.

"Perdón, han sido muchos días de contención", llegó a decir el líder de los socialistas valencianos en aquel acto ante la efusividad con la que se expresó ante los suyos. Esa intervención, asegurando que no había que resignarse ed cara al 23J, criticando al PP por su "mar de mentiras" y reclamando el voto para los socialistas "para que no pase en España lo que ha pasado aquí por apenas unos votos" supuso su entrada directa en la campaña por la puerta grande, con homenaje de los 1.500 presentes en forma de ovación.

Su campaña continuará este martes. Según informan fuentes de los socialistas, el secretario general del PSPV se reunirá con la Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre "para analizar el futuro económico de la comarca y de Parc Sagunt", donde se instalará la gigafactoria de Volkswagen, una forma de reivindicar uno de los grandes logros de su Ejecutivo en plena campaña. Es una forma de mantener "el contacto con la sociedad civil" como expresó el propio Puig este lunes dentro de la oposición "abierta y leal" y "basada en mejorar la vida de los ciudadanos" que plantea.

Reunión con el sector cultural

Dentro de este contacto con la sociedad civil, y más allá de la reunión con el presidente saliente, los socialistas basaron este lunes su campaña valenciana en la Cultura. Los del puño y la rosa organizaron un acto en Ruzafa con el sector cultural para reivindicar su programa y, sobre todo, advertir de la "censura" de los gobiernos de PP y Vox. "En apenas un mes hemos visto suficientes indicios de que lo que entiende PP y Vox por Cultura está más en la línea de tapar y censurar", aseguró el número cuatro al Congreso por Valencia, Vicent Sarrià.

Durante el encuentro, indicó que "los postulados de la ultraderecha representan lo retrógado, la vuelta a la España más negra de nuestra historia". "El PP asume los postulados de Vox, para ellos la cultura es accesoria, con Aznar y Rajoy no hubo Ministerio de Cultura", recordó el candidato socialista. Por su parte, la líder del PSPV en València, Sandra Gómez, lamentó que "PP y Vox quieren volver a la censura y amordazar a un sector que no puede ser amordazado", y subrayó que "vamos a oponernos a las políticas retrógradas que no representan a la España que hoy somos".

Entre estos primeros "indicios", Sarrià señaló la elección de Vicente Barrera, quien ha sido elegido por Vox, como futuro vicepresidente de la Generalitat y responsable de Cultura en el Gobierno valenciano. "Es un ejemplo de lo que la derecha entiende por cultura", aseguró Sarrià. Por la mañana Puig también se refirió a esta elección como un "retroceso" por decantarse por una "persona neofranquista". Aunque añadió que "lo más preocupante es que PP desprecie Cultura y la deje en manos de esta persona".