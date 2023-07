A cinco días de las elecciones generales del próximo domingo, los cuatro candidatos al Congreso por Valencia asistieron al debate electoral de À Punt. Así, Belén Hoyo, número dos de la lista del PP; Diana Morant, cabeza de lista del PSOE; Carlos Flores, de Vox y Àgueda Micó, de Compromís-Sumar, se enfrentaron a un duelo dialéctico en la televisión pública valenciana. En el primer bloque, sobre la agenda valenciana, el cambio de modelo de financiación autonómica fue el tema prioritario. Todas las candidatas defendieron la urgencia del asunto y se comprometieron a llevar a cabo la reforma menos Vox. Flores Juberías apostó por recentralizar los recursos, «unificar criterios» y «optimizar el gasto»; el PP y PSOE se enroncaron por la financiación y Compromís-Sumar se alzó como la «opción para defender a los valencianos» en Madrid. En cuanto a Economía, Belén Hoyo afeó a Morant un gobierno «sobredimensionado» y criticó los pactos con «independentistas y herederos de ETA», mientras la socialista defendió la llegada de inversiones como la gigafactoría de Sagunt; Micó resaltó que la importancia de los impuestos es «a quién se baja y para quién» y Carlos Flores defendió su «política fiscal seria frente a ‘pulseras de todo incluído’». Morant afeó a Hoyo que «el PP y Feijóo no saben decir ninguna verdad» y les acusó de mentir con los datos y las afirmaciones mientras que Hoyo puso de ejemplo Portugal «que baja los impuestos y mantiene una deuda controlada».

Pero si un bloque tuvo mayor protagonismo fue el de derechos sociales y retos de futuro. Morant afeó a Flores Juberías su condena por maltrato a su ex mujer y llamó al voto de todas las mujeres («las de derecha, centro e izquierdas»). Belén Hoyo dijo que la violencia de género «es una lacra social que hay que erradicar entre todos y no apropiarse de la bandera como hace la izquierda, que hace un flaco favor a la causa»; Carlos Flores aseguró que «extirpará los mensajes y discursos de odio que promueven la violencia contra la mujer» y mencionó los «abusos a menores tuteladas» en referencia al caso del ex marido de Mónica Oltra como lo hizo Hoyo también. Micó respondió:«tendríais que aprender de la gestión de Oltra» y defendió su programa en materia de igualdad y conciliación.

En derechos sociales, Morant destacó la necesidad de «avanzar y no retroceder una o dos décadas» y trató de dirigirse al votante de centro «para no poner en duda todo lo conseguido», mientras Hoyo dijo no aceptar «lecciones de igualdad de la izquieda» y atacó la ley del solo sí es sí. Micó llamó a proteger la lengua valenciana y dijo que «una lengua no es ideología, es cultura y por eso queremos defenderla con una ley de igualdad lingüística frente a censuras» a lo que Flores Juberías respondió que hay «usos políticos de la lengua que se cargan el bilingüismo en favor del valenciano», algo que no permitirán.

La bandera Lgtbi

Micó sacó la bandera Lgtbi en un abanico y Hoyo le dijo que la defendía, Flores Juberías, mostró entonces la bandera la española y señaló que esa sí «que representa a todos». Morant, por su parte, llamó a «parar los pies al retroceso, pues el partido popular es un tiquet para que Vox gobierne». El PP llamó a acabar con el «sanchismo» y se erigió como «el único partido en disposición de gobernar solos»; el PSOE a «avanzar»; Compromís a tener una voz «propia valenciana» en el Congreso y Vox aseguró que la única opción es «votar a Vox para no silenciar asuntos clave».