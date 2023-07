Àgueda Micó ejerce de cabeza de cartel de Compromís-Sumar para el 23J. Lograr un grupo parlamentario propio, como el que estuvieron a punto de lograr 2015, otea en el horizonte como objetivo junto a la tan reivindicada reforma de la financiación autonómica. Su candidatura asegura que representa un «doble voto» con el que aspira a multiplicar la presencia de la coalición del guiño y la sonrisa que tuvo en la anterior legislatura Joan Baldoví.

De dirigir la parte orgánica de Compromís a ser diputada, ¿por qué el paso adelante?

Hacen falta nuevos liderazgos en Compromís y gente que dé pasos adelante. Creo que puedo ser un activo para el valencianismo político y para conseguir el objetivo de valencianizar la política estatal.

¿La mejor forma de ir al 23J es con Sumar?

Sí, hemos conseguido un pacto donde la gente que se siente más valencianista y quiere que haya una voz en Madrid y todo el mundo que quiere un gobierno valiente, ecologista, feminista y de izquierdas en el Estado pueda conjugar ese voto. Es un voto doble y, además, es el único que defenderá los intereses de los valencianos.

¿Más a gusto con Yolanda Díaz que con Pablo Iglesias?

Nos sentimos a gusto. Las relaciones son muy respetuosas, Sumar entiende lo que significa Compromís y la diversidad política y nacional dentro del Estado.

¿Podemos no lo entendía?

Sí, sí; no lo he dicho para diferenciar unos de otros, pero es verdad que al final el pacto de Sumar no es solo en el caso valenciano; es un pacto de muchos partidos diversos y por tanto representa ese espacio plurinacional.

¿Compromís podría tener un grupo propio en el Congreso?

Esperemos que sí, ese es nuestro objetivo.

¿Pero reglamentariamente es posible?

El reglamento lo puede permitir y dependerá más de la voluntad política de los partidos que estén en la Mesa. En nuestro caso, aspiramos a tener más de 5 diputados en las tres circunscripciones y sacar más de un 15 % en las tres; si eso ocurriera batallaríamos para que ese grupo parlamentario existiera.

¿Por qué ir al 23J en coalición y no el 28M?

Llevamos muchos años trabajando a nivel local y autonómico como Compromís, somos el único partido de estricta obediencia valenciana y para nosotros era esencial que Compromís estuviera presente como tal.

No hay miembros de Podem en las listas, ¿ha habido vetos?

Para nada. Compromís nunca hemos vetado a nadie. Hemos hecho un pacto con Sumar, pero en Sumar confluyen diferentes partidos y cómo hayan elegido a sus representantes es una cosa ajena a Compromís.

¿Qué cambia en esta campaña respecto a la de mayo?

El primer sitio en el que han pactado el PP y la extrema derecha es aquí, por tanto, es muy importante ser la voz de las personas que ahora mismo están preocupadas por ese acuerdo en el que se niega la violencia de género o el cambio climático. Ante esta situación de emergencia democrática hace falta una voz potente y valiente en el Congreso y el Senado para hacer frente a este gobierno de la vergüenza de PP y Vox en la Generalitat.

"Compromís-Sumar somos de izquierdas de verdad, no debemos nada al sistema ni a las grandes multinacionales ni a los bancos"

¿Se puede basar la campaña en que viene la ultraderecha?

La extrema derecha ya está aquí, de hecho, PP y Vox hacen las mismas políticas en muchos sitios. Pero esta campaña se tiene que basar en ilusionar a la gente con propuestas políticas reales para mejorar su día a día, y aquí es donde tenemos que confrontar. Nosotros proponemos que la vida de al gente humilde mejor frente al modelo de PP y Vox que fomentan políticas de odio y buscan hacer negocio.

¿Cómo hacer frente al voto útil del PSOE?

El Partido Socialista muchas veces no tiene la valentía suficiente de afrontar cuestiones como la ampliación del Puerto de Valencia, derogar la ley mordaza o haber sido ambiciosos con la ley de Vivienda. Eso nos diferencia. Compromís-Sumar somos de izquierdas de verdad, no debemos nada al sistema ni a las grandes multinacionales ni a los bancos y tenemos la capacidad de plantarle cara a los privilegiados y defender sin ninguna fisura a la mayoría social.

"Un gran resultado sería tener grupo parlamentario propio"

¿Qué opina de la herencia universal que propone Yolanda Díaz?

Muy positiva, tenemos que fomentar derechos universales para que se puedan consolidar, cuando una persona es hijo o hija de una persona privilegiada tiene muchas oportunidades en esta vida, pero la gente humilde solo tiene una y si no le sale bien a la primera ya no puede tirar hacia adelante un proyecto de vida digno. es importante que los poderes públicos ayuden a la gente que más lo necesita para realizar sus sueños, sus proyectos profesionales porque la capacidad de trabajo y de creatividad de las personas no depende de la familia en la que naces, pero es verdad que la pobreza se hereda y la gente pobre tiene muchas menos oportunidades en este sistema en el que vivimos. Tenemos que fomentar medidas universales que se empezarán a aplicar a las personas que más lo necesitan

El PSOE lleva en su programa la reforma de la financiación autonómica en un año, ¿confía en que lo vayan a llevar a cabo?

Confío en que si hay muchos diputados valencianos de Compromís-Sumar pasará, porque les obligaremos a hacerlo. Si fuera por los diputados del PSPV y del PPCV no nos fiamos porque cuando llegan a Madrid son hijos de Ferraz y de Génova y no representan de los intereses de los valencianos.

Díaz prometió que reformaría la financiación en 2024, ¿le cree?

Confiamos plenamente en su palabra, lo dijo y forma parte de la agenda valenciana dentro del pacto de Compromís-Sumar.

¿Fue rentable el único escaño?

Rentable, pero queremos más. Cuantos más diputados tengamos, más inversiones tendremos. Hemos conseguido la gratuidad de la AP7, hemos conseguido inversiones para las infraestructuras culturales, condonar la deuda de la Marina, tres millones para el tren de la costa o incluso hemos conseguido cosas como el reconocimiento de la pilota valenciana como deporte oficial o que el oficio de artista fallero sea un oficio que tribute dentro de la Seguridad Social. Son cuestiones básicas que hemos logrado gracias a nuestro trabajo.

¿Sería positivo, en caso de dar los números, entrar en el Gobierno para ver que se cumplen estos compromisos?

Es una cuestión que podría estar encima de la mesa. En estos momentos no descartamos nada, por tanto, vamos a dejar la puerta abierta para que el valencianismo político pueda participar de todas y cada una de las instituciones y de los poderes políticos del Estado.

¿Cuál sería un buen resultado para la confluencia?

Grupo parlamentario propio y si tenemos 6 ó 7 diputados, mejor.