La exalcaldesa de Gandia debuta como cabeza de cartel en unas elecciones generales, responsabilidad que le llega tras ser elegida Pedro Sánchez como ministra de Ciencia. La ingeniera dice que esta etapa en el Gobierno ha sido «la mejor experiencia» de su vida . Ahora no se plantea más futuro que lograr que Sánchez sea presidente.

La primera pregunta es el núcleo de esta campaña: ¿qué es el sanchismo?

Una creación del PP y Vox que significa la deshumanización del líder del Partido Socialista, convertirlo en el enemigo de España y el culpable de todos los males. Después, en la Comunitat Valenciana lo primero que han hecho es censurar la cultura o retroceder en los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI. No es derogar el sanchismo, es derogar España.

En esta legislatura se ha producido una subida del salario mínimo, una reforma laboral, un acuerdo de las pensiones, pero el ambiente que se ha instalado es el de un Gobierno radical. ¿Cómo lo explica?

En la legislatura en solitario del PSOE ya empezamos a subir el salario mínimo. Ahora, queremos convertirlo en ley para que esté en el 60 % del salario medio. Hemos demostrado la falacia de que la única receta para combatir una crisis eran la austeridad y los recortes. Pero mientras nosotros estábamos trabajando, hemos tenido una oposición que solo ha hecho acoso y derribo. El PP se fue a Europa a boicotear la subida de las pensiones, la solución Ibérica para el precio de la electricidad y los fondos europeos. En definitiva, creo que perdimos el pulso de una realidad paralela que se estaba generando en nuestro país a base de ruido, mentiras y difamaciones.

¿El tema de las pensiones ha servido para trasladar el eje de la campaña de las mentiras de Sánchez a las de Feijóo?

Cada vez que el señor Feijóo sale a la palestra baja en las encuestas, porque descubrimos lo que es. Sánchez ya se lo dijo en su primer debate en el Senado: sus mentiras son insolvencia o mala fe. Y la mentira ya más famosa es cuando afirma que el PP en esta legislatura ha apoyado la revalorización de las pensiones conforme al IPC, cuando votaron en contra de la ley. Y cuando alguien le destapa la mentira, lo que hace es amenazar y arremeter contra esta periodista. Feijóo es una máquina de mentir y un mentiroso compulsivo no puede ser presidente del Gobierno.

El PP dice que es el contrarrelato socialista y de sus medios.

¿Cuáles son nuestros medios? Cree el ladrón que todos son de su condición. Lo único que hizo la periodista fue ponerlo delante de su espejo y lo que no quiere es mirarse y que destapen su mentira en la semana electoral.

¿El PSOE asume que gobernará, en caso de poder hacerlo, con Sumar, PNV, ERC, Bildu…?

Nosotros salimos a ganar, a ser la primera fuerza, pero entendemos que no se dan las circunstancias para mayorías absolutas, ni por parte nuestra ni por el bloque de la derecha. O elegimos entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz de vicepresidenta, o Feijóo y Abascal de vicepresidente. Decir que hemos tenido como socios a PNV o a Esquerra es lo mismo que decir que el PP tuvo de socio a Esquerra o a Bildu el día de la votación de la reforma laboral.

Esos partidos votaron la investidura de Pedro Sánchez.

La Constitución establece que vivimos en una democracia representativa, que la ciudadanía va a votar y después son sus representantes los que deciden quién va a ser el presidente. Es como si nos dijera que nosotros fuimos socios del PP cuando nos abstuvimos para que gobernara.

¿Cuánto dependen estas elecciones de lo que pase con Sumar? ¿Le preocupa que suceda lo mismo que en las autonómicas valencianas?

Lo que ha sucedido no ha sido tanto la pérdida de apoyo al PSPV, sino una reunificación del voto del PP con Ciudadanos y que el voto a nuestra izquierda se ha quedado en casa. El bloque de la izquierda y la derecha solo tienen una diferencia de 40.000 votos, frente a los más de 200.000 votantes progresistas que se quedaron en casa. Por tanto, vemos posible salir a ganar. Nos proponemos como el instrumento de voto útil.

¿Hay machismo en esta campaña?

Hay machismo en la vida. Si me pregunta por el incidente del debate, era esperable. Me enfrentaba a dos personas que defienden más el machismo que la igualdad.

¿Qué cambiaría si después del 23 de julio es posible reeditar un Gobierno progresista?

Seguramente cada uno de los que hemos conformado el Gobierno hemos hecho una autocrítica. No nos ha sentado bien airear las discrepancias internas. No ha sido bueno para el Gobierno, pero me da la sensación de que son lecciones que aprendemos.

¿Lo que dice el programa del PSOE de tener un modelo nuevo de financiación en un año hay que creerlo?

Firmemente.

Llevamos desde 2014, una década casi, sin nada.

Me gustaría diferenciar las dos épocas desde 2014. Ese año había un Gobierno con mayoría absoluta del PP en España y en la C. Valenciana. Lo podían haber hecho y no lo hicieron. Ahora nosotros necesitábamos del apoyo de otras fuerzas para todos los proyectos. Este Gobierno ha sacado más de 200 leyes y nunca hemos llevado al Congreso una propuesta que sabíamos que no iba a salir. Y esta ley, la del cambio de financiación, no iba a prosperar. Tenemos que entender que esto no se arregla solo con un reparto equitativo, sino con justicia fiscal.

¿Y si es tan complejo, puede hacerse en un año como dicen?

He escuchado a la señora Belén Hoyo y al señor Pons decir que lo van a arreglar. Claro, lo dicen aquí. Desde luego, en un año hay tiempo más que suficiente para que se retraten. Pero el señor Feijóo no cree en el reparto con criterio poblacional, o no creía cuando presidía la Xunta. Desde luego, lo que sí que vamos a hacer es llevar la propuesta. Y cada uno que vote lo que entienda.

¿Y usted como ministra valenciana no ha podido hacer nada por sensibilizar al Gobierno y al presidente? ¿Lo asume como un pequeño fracaso?

Seguramente tenemos que asumirlo todos como un fracaso. Pero no es una falta de sensibilidad del presidente del Gobierno. Es absolutamente consciente y respeta infinitamente al president Puig. Conoce el problema de la C. Valenciana y por eso a la hora de repartir los fondos Covid o Next Generation lo hemos hecho por criterio poblacional. Sí, no hemos sido capaces de la reforma o del Derecho Civil, pero ha habido un PP que ha sido absolutamente antisistema.

¿Usted cree que se ha implicado bastante con la realidad valenciana? Los diputados se acuerdan de su circunscripción cuatro años y luego desaparecen en el Congreso, ¿no?

Bueno, ¿qué es la realidad valenciana? En el País Valencià hay un millón de personas cobrando una pensión de más de 1.000 euros. Y más de 160.000 personas con el salario mínimo. Tenemos que salir de esa política puramente territorializada que habla solo de infraestructuras. Y por cierto, el corredor mediterráneo ha pasado de un 40 % de obra a un 76 % con este Gobierno. O sea, todas las infraestructuras que han sido eternamente soñadas por la C. Valenciana están en marcha.

Y también está Chamartín-Camerún, en definición del candidato González Pons.

Me parece de un clasismo... Es esta política de intentar dividir. Las mejoras comportan molestias y se ha tenido que cambiar de estación porque se están haciendo mejoras.

¿Ha asimilado ya el resultado del 28 de mayo?

Es muy doloroso. Perder a un gran president, ver perder a alcaldes que han hecho gestiones impecables frente a un PP que no ha ayudado nada y que además es el PP de Zaplana de la mano de Vox es doloroso y difícil de asumir.

¿Puig cierta al quedarse como jefe de la oposición?

Absolutamente.

¿Lo ve de candidato en 2027?

Dependerá de él. Pero es un acto de enorme nobleza que se quede cuando el partido necesita de liderazgo. Si alguien puede construir la alternativa es Puig.

¿En su futuro político contempla la sucesión de Puig?

Contemplo tomar acta de diputada el 17 de agosto y cuando convoquen el pleno de investidura estaré haciendo presidente a Pedro Sánchez otra vez.