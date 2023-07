La candidata del PSOE al Congreso por la provincia de València, Diana Morant, ha asegurado que "la remontada del PSOE" en las elecciones del próximo domingo 23 de julio "es imparable" porque la sociedad "no soporta más mentiras de Feijóo". Así lo ha señalado durante el cierre de campaña de los socialistas valencianos en Gandia, donde también ha puesto en valor la campaña del PSOE, una campaña "en positivo y con propuestas para que España siga progresando sin mentiras".

En ese sentido, ha criticado que frente a la campaña de los socialistas "hemos tenido un bloque de la derecha ultra y la ultraderecha que lo que nos propone es retroceder". Además, Morant ha destacado que el líder de los populares, Feijóo, "no ha hecho más que mentir y esconderse"

"España necesita seguir avanzando y no retroceder con políticas como las que estamos viendo en la Comunitat Valenciana", ha asegurado la dirigente socialista que ha recordado que estas políticas "nos llevan mucho tiempo atrás": "Estamos hablando de retrocesos laborales, del colectivo LGTBI, de las mujeres y de la cultura". "Algo que ni habíamos visto nunca los que hemos nacido en la democracia", ha destacado.

"España es mejor que ellos"

Por último, Diana Morant ha reiterado que el Partido Socialista "está de remontada y salimos a ganar": "Las encuestas cada vez nos dan mayor amplio espectro porque somos el instrumento útil no sólo para la izquierda, sino también para la derecha moderada y votante del PP que ve que sus dirigentes no están cumpliendo con sus principios y sus valores". "España es mejor que ellos", ha finalizado.

Por su parte, el expresident de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, llamó al voto y dijo que "si no votamos el domingo, pasará lo que ha pasado ya en la Comunitat Valenciana. Se han cargado el prestigio de ocho años en ocho días", señaló. Por eso, animó a "llenar las urnas de estos proyectos de avance y progreso". «No queremos una sociedad ahogada", dijo y para que la extrema derecha no gobierne España, señaló Puig, «hemos de votar todos» y reivindicó el PSOE como la «única garantía» para frenarla. «No nos puede vencer la resignación, no vamos a bajar los brazos», concluyó.