Hablamos de valores relativos no absolutos, las oleadas de calor son proporcionalmente más intensas en climas marítimos que en climas continentales. Sólo hay que ver la diferencia térmica de 9,8ºC entre la temperatura media de las máximas de Phoenix en julio, 40,2ºC, y la temperatura máxima absoluta, 50,0ºC, y la misma diferencia en la ciudad de Londres, 17º,0C, con una media del mes más cálido, julio, 23,7ºC y 4. También esto sucede en España, tenemos el caso de Málaga, diferencia de 19,4ºC, 44,0ºC y 29,6ºC,. Sevilla, 10,2ºC, 46,6ºC y 36,4ºC, A Coruña diferencia de 18,1ºC, 39,6ºC y 21,5ºC, Madrid, 9,5ºC, 42,5ºC y 33,0ºC. Esto se debe a que las oleadas de calor son fenómenos poco frecuentes en zonas de clima marítimo y además a menudo no todas las oleadas de calor producen el mismo impacto en las temperaturas en las ciudades costeras, puesto que esto varía en función de la dirección del viento y la humedad relativa y de si llega la marinada o no. En cambio en las ciudades de clima más continental, del interior de los continentes, las situaciones sinópticas que producen oleadas de calor son más frecuentes, son anticiclónicas, que son frecuentes en estas áreas, especialmente en ciudades de clima subtropical, y por tanto la aparición de una ola de calor normalmente no supone una desviación térmica en las temperaturas máximas y las temperaturas máximas tan elevada. También hay otros factores como es el efecto föhn, en ciudades costeras, los vientos föhn pueden dar unas máximas muy superiores a la media climática, como es el caso de las ciudades españolas cercanas al cantábrico o al Atlántico (a A Coruña), lo mismo sucede con los vientos cataviáticos, como sucede en Málaga, y en el caso del viento "Terral", del NW que favorece un fuerte incremento térmico.