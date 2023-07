La clave del futuro es no molestar

La clave de estos años que vienen es no molestar. La clave para el nuevo poder conservador valenciano será poder ofrecer un lugar amable que deje vivir, que incluso propicie la actividad de los que no les apoyarían jamás y que estos se despreocupen del poder (y de votar). Y eso se mueve en ámbitos culturales y cívicos sobre todo. No ponerse rancios. Ni solo aceptar lo del tercio propio. Favorecer espacios para la diversidad. Incluso alentarlos. Los que de vez en cuando tocan Madrid saben de qué va la cosa. Donde imperan el veto, la prohibición y la censura cultural, la convivencia es hosca.

Carlos Mazón presume de liberal. Sabe la partida dónde está. La primera semana de Mazón president ha sido dulce. Sin contratiempos. No es tampoco una semana normal, sino marcada por unas elecciones este domingo. Eso hace más importante aún evitar errores. Contención. Ha sido una semana sobre todo de control. En especial de los socios de la ultraderecha: de evitar posibles daños a las expectativas electorales por ese frente. De momento, saberse en el poder les basta. Es una potente anestesia. Públicamente no han respirado ante una estructura que les deja cuatro secretarías autonómicas de 26. Solo realizaron un movimiento de presión para retener algunas áreas en sus conselleries. En ese marco de contención, incluso han quedado pendientes los nombramientos del segundo escalón, de manera que los consellers conviven ahora con secretarios y directores generales del Botànic, activos a efectos de nómina. Esta paciencia actual choca con las declaraciones previas para acelerar el traspaso de poder. La primera semana es de gloria. Lo nuevo llega casi siempre con gracia. Mazón ha podido presentarse con una receta liberal, alejada de contenidos ultras, los que marcaron el documento de medidas firmadas con Vox. Ahora, la semana previa a las votaciones se ha asentado sobre tres decisiones: un Consell que no ha levantado ampollas y donde destaca la presencia de una vicepresidenta con pedigrí en la lucha contra la violencia machista, la eliminación de impuestos (Sucesiones y Donaciones) y la reducción de cargos. La agenda la ha marcado él, no los socios. El tiempo dirá después, pero la semana era importante, por el 23J. Además del qué vendrá después, superado el momento electoral, en la semana también han asomado indicios de amenazas. Una es el frente cultural valenciano: no mueve masas, pero es una caja de resonancia importante. Y la decisión en Torrent (también con ayuntamiento de PP apoyado en la ultraderecha) de quitar el nombre de Vicent Torrent, fundador de Al Tall, al auditorio municipal ya lo ha movilizado. Que el uso del valenciano (idioma) sea casi nulo entre los consellers (solo Salomé Pradas lo usó en su presentación) no pasa desapercibido en estos frentes. Asimismo, la calle está alerta. La manifestación de decenas de organizaciones del jueves pasado en València sorprendió a casi todos por su capacidad de convocatoria. Movilizó más gente de la esperada en defensa de los derechos sociales y ante lo que puede venir. El activismo cívico está con las pilas cargadas (al menos antes de las elecciones). Y organizado. Después está la cuestión interna, para Mazón. La composición del Consell devuelve protagonismo a un concepto que parecía pasado, el del zaplanismo. Cargos de las primeras hornadas de los gobiernos de Eduardo Zaplana regresan a la primera línea del Ejecutivo. Cuando se ordena el poder, los partidos observan siempre quiénes están y, casi más, quiénes no. En este sentido, la ciudad de València (en el apartado orgánico, de partido) no está en este primer Ejecutivo de regreso del PP al poder. No ha pasado desapercibido internamente. Mazón ha hecho su equipo: un grupo de su confianza plena junto a dos independientes, una de ellas procedente de Ciudadanos al frente del poder económico y con la portavocía del Ejecutivo (tampoco ha pasado desapercibido internamente). El PP es un partido cohesionado en este momento. Tras una travesía dura, con el estigma de la corrupción, recupera el poder y no hay pegamento más potente que este. Pero el tiempo hace de las suyas, siempre, y en las decisiones de hoy se pueden atisbar líneas posibles de fracturas futuras. Pero eso son futuribles. De momento la semana ha sido de contención y gloria para Mazón. De no molestar.