Las olas de calor recurrentes multiplican el riesgo de megaincendios este verano

Las olas de calor recurrentes, tres en lo que va de verano, y sobre todo la escasa humedad nocturna disparan el riesgo de megaincendios que ahora ya se han desestacionalizado como efecto del cambio climático. De hecho, entre el miércoles y el jueves se dieron casi una veintena de conatos de fuego que obligaron a los servicios de extinción a multiplicarse, especialmente entre las provincias de Alicante y Valencia. Las tormentas secas, con enorme profusión de rayos, y la temperaturas tan altas elevan la carga del combustible en el monte.

Tal como señala Paco Chinchilla, jefe de dotaciones operativo de zona 3 de Alicante del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat, esta suma de factores ha llevado a que en los últimos años en España, los incendios forestales afecten a más superficie, sean más intensos y se propaguen a mayor velocidad.

Últimamente se habla incluso de incendios «de sexta generación», que son aquellos en los que el fuego es capaz de modificar las condiciones meteorológicas de la zona afectada por las llamas y su entorno y cuya extinción es enormemente complicada.

«Hay una tendencia de cambio y situaciones que antes no eran normales se van volviendo cada vez más cotidianas -apunta Chinchilla-, incendios que están fuera de nuestra capacidad de extinción y en los que por muchas dotación que tengamos no podemos trabajar con seguridad». Parece claro que la recurrencia de las olas de calor y la proliferación de grandes incendios no van de la mano por casualidad. Y eso que, tal como demuestran las estadísticas, la tendencia desde 1993 es que el número de incendios forestales descienda año tras año, gracias a que, según Chinchilla, la gestión de la prevención ha mejorado, también los equipos para combatir el fuego y a que los bomberos disponen de una mejor y más amplia formación.

Al contrario de lo que ocurre a nivel estatal, donde hay menos número de grandes incendios pero más superficie quemada, en la Comunitat Valenciana no solo ha bajado en los últimos años la cantidad de siniestros sino también la de hectáreas destruidas por el fuego. «Es una tendencia positiva, pero hay tres años concretos en los que hubo un repunte fuerte de la superficie, y uno fue 2022 con el incendio de Bejís», señala Chinchilla.

El responsable de los bomberos forestales del área 3 de Alicante subraya que los primeros minutos son «cruciales» para evitar grandes siniestros como éste que el pasado agosto destruyó 16.824 hectáreas de superficie forestal (el más grave de la última década) o el que en marzo de este año calcinó 4.700 hectáreas Villanueva de Viver, en el Alto Mijares.

A diario, el Plan de Extinción de Incendios Forestales va estableciendo un nivel de emergencia basado en las predicciones meteorológicas de Aemet que marca las actividades a realizar en cada una de las siete zonas de prevención de la Comunitat Valenciana. «Cuando se detecta un incendio los bomberos forestales pasamos a la fase de emergencia y movilizamos los recursos de los que disponemos por tiempo de respuesta y por tipología del incendio», explica Chinchilla.

La movilización mínima es de dos unidades terrestres, una unidad helitransportada o una avioneta, una jefatura y un agente medioambiental. Una vez en el lugar del fuego, los bomberos valoran la gravedad potencial del mismo para reforzar o no la dotación.

El servicio de bomberos forestales de la Comunitat Valenciana cuenta en época de máximo riesgo con 56 unidades terrestres repartidas en todo el territorio, seis unidades helitransportadas con 6 helicópteros, más un helicóptero pesado para extinción y dos de coordinación. Además, el servicio dispone de 9 aviones semipesados y anfibios. Para este lunes la Aemet prevé otro episodio de temperaturas extremas, ya se esperan hasta 41 grados de máxima en muchos puntos, lo que obliga a aumentar la vigilancia.

Más refuerzos en Castellón

De hecho, la Diputación de Castellón anunció ayer que refuerza los efectivos de los parques de bomberos como medida preventiva ante el riesgo de incendios y las elevadas temperaturas y ampliará el personal en los parques profesionales de Nules, Benicarló, Oropesa y Segorbe con siete efectivos por turno por encima de los servicios mínimos desde este lunes 24 y hasta el 30 de septiembre.Se han incorporado tres capataces forestales y un técnico forestal al dispositivo habitual.