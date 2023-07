La resaca de la fiesta de la democracia no impedirá que PP, PSPV y Compromís tengan que tomar decisiones de cierta relevancia. Los partidos deberán elegir el día después de las elecciones generales, es decir, este mismo lunes, quiénes serán los senadores territoriales que les representarán en esta legislatura en la Cámara Alta.

Según el escrito publicado en el Diario Oficial de las Corts, tras el acuerdo de la Mesa del parlamento autonómico, las tres formaciones con derecho a designar senadores autonómicos tendrán que presentar a sus candidatos —así como a los suplentes— antes del martes 25 de julio a las 9:30 horas, lo que obliga a populares, socialsitas y valencianistas a cerrar a sus elegidos el lunes.

En este sentido, el PP tendrá tres senadores nombrados por las Corts; el PSPV tendrá dos y Compromís uno, mientras que Vox ninguno. La Comunitat Valenciana cuenta, por población, con seis senadores territoriales y su reparto se hace a partir de aplicar la ley d’Hondt a la representación de cada formación en la cámara.

Entre los nombres, el único claro es el de Ximo Puig por parte del PSPV. El expresident de la Generalitat compatibilizará su cargo como diputado en las Corts —donde a su vez ejercerá de presidente del Grupo Socialista— con el escaño en la Cámara Alta. Los socialistas todavía no habían acordado quién le acompañaría.

En Compromís el nombre propio es el de Carles Mulet, senador las dos últimas legislaturas. Es la propuesta de Iniciativa (su partido), aunque en Més (antiguo Bloc) no acaba de convencer. Es por ello que aseguran que el nombramiento todavía no está decidido y tratan de aupar otros nombres cercanos a la formación. Por parte del PP no repetirá Alberto Fabra quien ya va en la lista al Congreso.