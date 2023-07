Unos 3.500 pasajeros, mayoritariamente de Renfe, han sido los sufridores de la cancelación de trenes de Alta Velocidad por la inundación de un túnel de Adif en los accesos a València. Ouigo e Iryo son las otras compañías con usuarios también afectados. La estación Joaquín Sorolla era pues, desde primera hora de la mañana, un ir y venir de maletas, caras marcadas por el cansancio, mucha calor y gente sentada por el suelo tratando de no perder la calma. "Un poco más de información no estará mal", se escuchaba por todas partes mientras el panel achacaba la suspensión de salidas a las "condiciones meteorológicas adversas". Solo cuando empezaron a activarse las alternativas puestas en marcha por Renfe la gente empezó a relajarse.

La selección española de softbol

Parte de la selección femenina española de sóftbol, que disputaba estos días en València la Copa Mundial, era de las que ayer se vió atrapada por unas horas en la estación Joaquín Sorolla. Su tren tenía que haber salido a las 10:35 desde València pero no fue hasta la una del mediodía cuando la megafonía les avisó de que debían desplazarse hasta la Estació del Nord para coger un Alvia hasta Albacete, la alternativa habilitada por Renfe. Las hermanas Caicoya, María y Carmen, Anyibel Ramírez y Yaicey Sojo no pasaban desapercibidas con el uniforme de la Roja. Aguantaban con estoicismo la espera. “Las de Barcelona han tenido más suerte, porque salieron un día antes y las de Valencia como viven aquí”, señalaba María.

Aunque empezaron arrollando a Sudáfrica, al final han quedado quintas. El grupo, con Países Bajos y Cuba, no auguraba facilidades desde el principio. “Nos faltaba esto de los trenes, pero bueno, a ver si no llegamos demasiado tarde a casa”, apuntaba Carmen Caicoya, mientras su hermana asentía. En el grupo, acompañadas por cuerpo médico y miembros de la federación, había prisa por salir pues la mayoría no se había acogido al voto anticipado por correo. “No pensábamos que podría pasar algo como esto”, insistían.

De vacaciones en Gandia

En una situación similar se encontraban José Carlos, Rubén, Sandra, Laura y Lucía, estudiantes de Ingenieria Química en la Universidad Complutense de Madrid. A primera hora de la mañana habían pillado un taxi desde Gandia donde han pasado unas pequeñas vacaciones. Sentados por el suelo y bocadillo en mano la salida de su tren estaba prevista a las 10,35 también. José Carlos explicaba que sí tenía previsto acudir a las urnas, en Getafe, pero que no tenía ninguna duda de que podría ejercer su derecho al voto. “Estoy tranquilo, sé que llegaré”, señalaba.

A las 12,40 Renfe anunciaba que el Avlo a Chamartín de las 9,35 se sustituía por un Alvia. Fue como un pequeño terremoto en la colapsada Joaquín Sorolla, seguido por un frenético y hasta nervioso arrastre de maletas. “Ahora es cuando se produce la estampida”, se oyo en voz alta. Hubo quien para matar las horas muertas entró en la librería de la estación para hacer acopio de revistas y libros. “A ver si para la cena estamos por lo menos”, ironizaba Judith. Dos ejemplares de bolsillo de María Ortuño y Mikel Santiago delataban su preferencia por la novela policíaca y negra.

Alternativas de Renfe

Entre las soluciones ofrecidas por Renfe estaban la de encaminar viajeros a tren de media distancia, para realizar recorrido Valencia-Alicante y desde allí enlazar con AVE a Madrid, así como la puesta en marcha de trenes Alvia S130 en doble composición desde Castellón a Valencia y Albacete por vía convencional, con transbordo en Albacete en vía AVE hasta Madrid. Y a la inversa. Madrid-Albacete en AVE y s130 en doble composición (lo que permite el doble de asientos) a Valencia y Castellón. Los viajeros del Avlo detenido en Requena fueron a su vez trasbordados a 5 autobuses para trasladar a los viajeros a València

Túnel de acceso a València

La incidencia en las instalaciones de alta velocidad en el acceso a Valencia, tuvo lugar en concreto en el túnel de San Isidro, lo que provocó la interrupción de la circulación de los trenes de alta velocidad que enlazan València con Madrid. La inundación, tras la rotura de una arqueta, sorprendió a varios trenes en circulación, que tuvieron que detenerse en las estaciones más cercanas. Entre ellos Un AVLO parado en Requena, así como dos trenes AVE con salida a Valencia. También se vió afectado un AVE Valencia Sevilla, que debía haber salido a las 9,15 de la mñana. Renfe incidía a lo largo de la mañana que los afectados cuentan con el compromiso voluntario de puntualidad de Renfe por el que se retorna hasta el 100% del importe por retrasos superiores a 30 minutos. Y podrán realizar cualquier cambio o anulación sin costes. La incidencia afecta a todos los operadores Renfe, Ouigo e Iryo, a estos dos últimos Renfe les ha ofrecido ayuda.