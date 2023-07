Seguir las elecciones desde el mar o desde la montaña. Desde el interior o desde la costa. Desde un lado u otro, pero lejos de casa. «Cerrado por vacaciones», rezaba un cartel en la panadería de un barrio de València esta semana. Así se encuentran muchos valencianos y valencianas que vivirán hoy, el día de los comicios generales del 23 de julio, desde sus destinos vacacionales. El adelanto electoral que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tan solo un día después de los comicios municipales y autonómicos del 28M hizo que el día ‘D’ cayera en plena época estival.

Los españoles y españolas están hoy llamadas a las urnas y en la mayoría de comunidades acudirán por segunda vez este año. Es el caso de la Comunitat Valenciana. Esta vez, con todo, será para elegir a los representantes de las Cortes Generales y el Senado y al próximo presidente o presidenta de España.

Pese a que se espera que la mayoría de la ciudadanía vote en sus colegios electorales como es habtual, al menos 2,4 millones de personas lo han hecho a distancia porque hoy no estarán en sus casas. Esa es la cifra que ha dado Correos sobre los votos tramitados en todo el país. En la Comunitat Valenciana han sido algo más de 169.700 personas, según los últimos datos proporcionados y a falta de contabilizar los gestionados a última hora, el pasado viernes a las 14 horas, tras ampliar el plazo para ir a votar por correo.

En esta cita con las urnas, pese a que el voto por correo ha aumentado considerablemente respecto a los últimos comicios de mayo (se ha alcanzado el doble de participación que en las autonómicas y las vacaciones son un factor de peso), no se ha llegado a superar el número de tramitaciones por correo de las generales del 28 de abril de 2019, que coincidieron con autonómicas y alcanzaron las 190.000 participaciones, el número más alto que marca el récord histórico de participación a distancia hasta la fecha. Que las votaciones sean en vacaciones pilla a muchos valencianos fuera de sus casas. Eso sí, la mayoría se ha ido a desconectar con todos los deberes hechos.

Irse con los deberes hechos

David Serrador, abogado de 28 años se ha ido al pueblo de su mujer este fin de semana con sus derechos ejercidos. Ha votado por correo y vivirá el escrutinio desde su casa en un entorno rural con su compañera y su hijo bebé. Dice que, pese a la facilidad del trámite, vio muchas dudas en los votantes. Él ejerció su derecho sin mayor complicación y se marchó al pueblo tranquilo. Con todo, destaca la gran afluencia en las oficinas. «La gente estaba un poco confundida con las instrucciones, pese a que está muy bien explicado», señala. Su oficina, dice, estaba «saturada» y su percepción es que «muchas personas votarán por correo».

Lo piensa igual Lucía Pérez, de 21 años. Veranea en el Perellonet, cerca de València y ha votado por correo. «Me anticipé para no tener que ir a València el domingo (por hoy), ya que ya me quedo aquí todo el verano», cuenta ilusionada, por haber ejercido su derecho al sufragio por primera vez en las generales. Si cree que algo podría afectar a la participación este domingo «no es que la gente esté de vacaciones, sino que haga demasiado calor», señala, en referencia a las altas temperaturas registradas estas semanas en la autonomía.

"Aunque la fecha es incómoda, es un acto político colectivo cada cuatro años y es importante participar" Carla Mateo, 26 años

Quien también se ha adelantado ha sido Carla Mateo, una joven de 26 años que se marchó esta semana de vacaciones a su pueblo, en la sierra de Cuenca con sus papeletas entregadas. Aunque dice que tras el adelanto electoral «me alegré de que las elecciones fueran antes de lo previsto», luego cayó en que era el fin de semana de su cumpleaños. Temía que le tocara mesa electoral y no pudiera dejar València, cosa que finalmente no ha ocurrido.

Carla ha votado de forma anticipada «y he insistido a mi entorno para que también lo haga». Coincide con David: «Correos estaba hasta arriba». La razón: «Creo que la gente entiende la importancia de participar pese a ser verano» pues dice que este tema, el voto por correo, ha monopolizado conversaciones de bar en las últimas semanas. «Aunque la fecha es incómoda, creo que en general la gente votará, es un acto político colectivo en cuatro años y el esfuerzo es importante hacerlo».

Las frases más escuchadas estos días han sido, según resume Carla: «¿Ya has votado?» y «Madre mía, qué calor». Dice que le hace ilusión vivir el escrutinio en su pueblo, de 30 habitantes, pues cree que se juntarán todos en la plaza para seguir el recuento.

Arnau Mas, un joven de Lleida que reside en el ‘cap i casal’, se encuentra hoy como monitor voluntario en una casa de colonias con niños y niñas en un pueblo de Barcelona y seguirá el escrutinio rodeado de jóvenes. Cree que votar en verano «nos ha pillado por sorpresa» pero espera que «el resultado del 28M anime a quien no participó entonces a hacerlo ahora». Cree que ocurrirá, pues cuando acudió a Correos la oficina «estaba hasta arriba. Nunca había visto nada igual».

Madrileños en ‘la terreta’

El verano es también una época de acogida de miles de veraneantes de otras partes de España en la Comunitat Valenciana. Que las elecciones sean en periodo vacacional no ha sido problema para Consuelo Azabal y Carlos Otero. El matrimonio madrileño pasa sus veranos en Dénia y este año no es una excepción. «El primer día que se abrió el voto por correo, lo pedimos y ya hemos participado», cuentan. No sabían bien qué harían en verano pero querían tener «libertad de planes» así que no dejaron para mañana lo que podían hacer hoy. Dicho y hecho.

Hablan con Levante-EMV por teléfono antes de darse un chapuzón en la piscina. Explican, también, que muchos veraneantes en su situación han optado por volver a Madrid a votar hoy, pese a encontrarse en sus segundas residencias.

Una misma familia y tres formas de tomar partido en los comicios El caso de María Jesús es peculiar porque aglutina todos los supuestos. Esta madrileña veranea en la Marina Alta. Llevan en su segunda residencia de Dénia una semana. Toda la familia. Ella, su marido Javier, sus tres hijos Alejandro (19); Guillermo (18) y Alicia (9) y sus suegros, Marcelino y Ernestina. Ella ya ha votado por correo, pero su hijo Alejandro de 19 años volvió ayer a la capital de España para formar parte como vocal de una mesa electoral. Le llevó su padre, Javier. Con él fueron desde Dénia y hasta Madrid Guillermo, el hijo mediano y Marcelino y Ernestina, los padres. Estos tres últimos hicieron el viaje a la capital porque Marcelino quiere votar en el colegio electoral, como siempre ha hecho. Guillermo, el mediano, es indeciso. Todavía no sabe si votará y por quién lo hará, pero por si acaso irá a Madrid. También para acompañar a Javier. Ya que su hijo está en la mesa, habrá que aprovechar el viaje, cuenta María Jesús, que se queda en Dénia con Alicia tras haber ejercido su derecho por correo.

No es el caso de José Ramón Martínez Fierro y su pareja, Mariana Navarro. Ambos residen en València pero hablan con este diario desde León, antes de viajar al norte de España. Han votado por correo pero lo que les condicionó a la hora de planificar sus vacaciones no era el participar a distancia, pues lo han hecho en más de una ocasión y consideran el trámite «muy sencillo». «Nos preocupaba que nos tocara estar en la mesa electoral, por eso pospusimos un poco la planificación del viaje». Finalmente se han ‘librado’ de las mesas electorales y han podido cumplir con sus planes vacacionales al completo. Próxima parada, las tierras gallegas.