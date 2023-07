La Tierra es conocida popularmente como ‘el planeta azul’, ya que el 70 % de su superficie está cubierta de agua. Esa vasta extensión, compuesta por océanos, mares y ríos, es clave para nuestra supervivencia como especie por varias razones: genera el 50 % del oxígeno que respiramos; absorbe el 30 % de todo el dióxido de carbono que producimos; ayuda al equilibrio medioambiental; y regula el clima para que el planeta mantenga unas condiciones óptimas para la vida. Aunque su importancia también resulta fundamental por otro motivo: la alimentación.

A pesar de ello, el consumo de alimentos procedentes de este hábitat apenas representa el 7 % a nivel mundial, lo que evidencia el actual desequilibrio respecto a los recursos terrestres y demuestra el potencial del cultivo acuícola para convertirse en una de las principales vías de aprovisionamiento de alimentos a nivel mundial.

Con todo, es evidente la necesidad de desarrollar e impulsar las nuevas formas de producción más sostenibles que ya existen para poder alimentar a las próximas generaciones, evitando así llevar al límite las posibilidades de la producción terrestre de alimentos. En este punto, todos los caminos conducen hacia un mismo destino: la acuicultura.

Los beneficios de la acuicultura

Si bien es cierto que, desde hace más de cincuenta años, existen restricciones cada vez más exigentes sobre la pesca con el objetivo de proteger las especies, la acuicultura no ha dejado de ganar espacio en este ámbito -de forma complementaria a la pesca- y, actualmente, ya provee el 60 % del pescado que se come en todo el mundo. Así pues, sin esta actividad que garantiza el cultivo de pescados y algas con un uso eficiente y sostenible de los recursos naturales no habría pescado para todos.

La Unión Europea (UE) es el principal mercado de productos acuícolas del mundo y España es el país con la mayor cosecha de pescado de acuicultura, con un 23 % del total comunitario (327.309 toneladas en 2021). Mientras, según las estimaciones, dos tercios de todo el pescado que se consuma en 2030 provendrá de la acuicultura.

En cuanto a su compromiso con el medioambiente, la acuicultura favorece la recuperación de especies marinas y fluviales, contribuye a conservar sus ecosistemas y es el método de producción de alimentos con menor huella hídrica. De este modo, toda el agua utilizada en esta actividad se devuelve en la misma proporción, filtrada y depurada mediante biofiltros, lo que ayuda a mejorar la limpieza de las aguas de ríos y mares. Esto convierte a la acuicultura en una solución viable para obtener alimentos nutritivos ante posibles escenarios de sequías.

Asimismo, es una de las formas de obtener proteínas animales de alto valor biológico, con menor huella de carbono (entre dos y cinco kilos de CO2 por cada kilogramo de pescado fresco), frente a otras formas de producción como el porcino (12 kilos de CO2 por cada kilogramo de carne de porcino).

Con estos datos, queda claro que la acuicultura se erige como el complemento perfecto de la pesca extractiva, tanto para garantizar la ingesta de proteínas nutritivas y saludables, como para proteger aquellas especies que están en peligro de extinción y, en última instancia, conservar nuestros mares, ríos y océanos como fuente de vida y riqueza.

La Comunitat Valenciana, una región responsable

Vista la importancia de la actividad acuícola española, ¿qué territorio contribuye más a cuidar del líquido elemento y de la vida que habita en él? Todo depende de la especie. Esto no es una carrera de fondo, aunque la Comunitat Valenciana es una de las que más hay que tener en cuenta porque cultiva dorada, corvina, lubina y anguila.

A lo largo de sus 518 kilómetros de costa se distribuyen hasta 37 instalaciones destinadas a la actividad acuícola. Esta no es una cifra menor, pues le permite ser, según datos de Apromar, la autonomía líder en el cultivo de pescado en nuestro país con 14.575 toneladas (t.), seguida de Murcia (11.368 t.), Andalucía (8.664 t.), Galicia (8.314 t.), Canarias (5.676 t.) y Cataluña (95 t.).

Pues bien, de todas estas instalaciones, 15 están dedicadas total o parcialmente a la dorada, un pescado sabroso y esencial tanto en la dieta mediterránea como en nuestra alimentación por su bajo nivel de calorías y la gran cantidad de proteínas que tiene su carne. De hecho, en 2019, la Comunitat Valenciana concentró la mitad de la producción de esta especie en España con hasta 6.629 toneladas.

No obstante, el cultivo de dorada está compartido con el de otra especie: la lubina. Todas las instalaciones de cultivo del primero se comparten con el de la lubina. El 17 % de la cantidad nacional de 2019 se dio en la Comunitat Valenciana, y solo en 2022 se produjeron 4.751 toneladas aquí.

En cuanto a la corvina, el grueso de su producción acuícola se encuentra en territorio valenciano. Es más, su cultivo está en auge: entre 2018 y 2019 aumentó un 45 %, lo que, siguiendo esta tendencia, le permitió producir hasta 3.623 toneladas en 2022.

Por último, la anguila es la cuarta especie marina que se cultiva en el territorio valenciano. Su cultivo ha permitido satisfacer la creciente demanda de este pescado, sin poner en riesgo las poblaciones silvestres.

Todos estos datos evidencian el papel fundamental que juega la acuicultura española en general, y la valenciana en particular en el cuidado y conservación de nuestros ríos, mares y océanos de cara al futuro.

Hemos de ser conscientes de que todas estas zonas ‘azules’ de nuestro planeta suponen un importante e insustituible aporte a la alimentación del futuro, pudiendo proporcionar en 2050 la cuarta parte de los alimentos necesarios para alimentar a toda la población mundial.

Por ello, debemos comprometernos a adoptar medidas para conservarlo. La acuicultura, de acuerdo con la FAO, es “uno de los métodos del futuro de la alimentación y la lucha contra el hambre porque permite la obtención de proteínas de alto valor nutricional de forma sostenible.