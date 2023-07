La cuarta ola de calor llega con poniente

La cuarta ola de calor del verano llega hoy a la Comunitat Valenciana empujada por fuertes vientos del oeste o, lo que es lo mismo, un poniente que dejará temperaturas de 40 grados tanto en la provincia de València como de Alicante. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado sendos avisos naranjas desde las 1 de la tarde de hoy hasta las 9 de la noche en el litoral sur de Alicante y en el litoral norte y sur de València. En las tres zonas se esperan temperaturas máximas de 39 grados, pero según explica la agencia «puntualmente se podrán superar los 40 grados».

Las altas temperaturas no será el único riesgo del día, ya que Emergències 112 de la Generalitat ha activado el aviso de riesgo extremo por incendios forestales, ya que los vientos de poniente traerán la posibilidad de tormentas secas en el interior con el consecuente peligro de los rayos que impactan en el suelo. Ayer ya hubo un conato de incendio en Finestrat, en la provincia de Alicante, que el Consorcio Provincial de Bomberos pudo controlar.

Mientras que en el resto del país predominarán los cielos nubosos, en la provincia de València estarán despejados o habrá nubes altas que no aliviarán la sensación de calor que traerá el poniente. En València el peor registro se producirá a las 4 de la tarde con 40 grados centígrados. El calor seco que predominará a lo largo del día se mantendrá hasta bien entrada la noche, con 33 grados a las 21 horas que bajarán hasta los 29 en la medianoche,y no será mejor durante la madrugada del martes, ya que no descenderán de los 24-26ºC en la provincia de València.

La Ribera recogerá las temperaturas de récord, con 21 grados en Catadau, Montserrat y Sumacàrcer, 40 grados en Sollana y Alzira mientras que en la Costera será Xàtiva, Bicorp y Enguera las que llegarán a estos 40 grados.

De hecho, se producirá un fenómeno paradójico y es que la intensidad del vient provocará que en una misma comarca pueda haber diferencias de cuatro grados, como sucederá con casi total probabilidad en los municipios de l’Horta.

Horquilla entre los 45 y 48ºC

La Agencia Estatal de Meteorología prevé una máxima de la máxima; es decir, propone una hoquilla entre las temperaturas máximas que podrían alcanzarse en lugares como Torrent, donde la temperatura más alta podría llegar a los 42 grados... o a los 45, según indica la Aemet con una temperatura máxima alternativa. Lo mismo sucede en Catarroja, pero con tres grados más, ya que la máxima absoluta podría llegar a los 48 grados, el mismo registro que podría darse en València.