Més ha elegido esta mañana a uno de sus fundadores, Enric Morera, como senador territorial e Iniciativa ha estallado porque defiende que esa plaza le correspondía por un acuerdo preelectoral. El partido ha reunido de urgencia a su ejecutiva esta tarde y Alberto Ibáñez, coportavoz de la formación, ha calificado lo sucedido como "unos hechos de máxima gravedad" y ha acusado a Més de romper de manera unilateral los acuerdos que hacen posible Compromís.

La circunstancia ha motivado la decisión de su ejecutiva de no participar en la vida orgánica de Compromís "hasta que Més reconsidere su posición". Fuentes de la formación señalaron que, de no haberse producido el adelanto electoral de las generales, "no hay dudas de que el senador habría sido Carles Mulet".

Tras los comicios del domingo, Compromís tendrá dos diputados en el Congreso: Àgueda Micó, dirigente de Més, y el propio Ibáñez, de Iniciativa. El senador territorial, si se elegía Mulet, daba una mayoría de representantes en Madrid a Iniciativa, el partido de Mónica Oltra, a pesar de ser la formación con menos militantes en comparación con Més. Los responsables de Iniciativa defienden que la designación del senador territorial no está vinculada a las elecciones generales, sino que es potestad de las Corts tras las elecciones autonómicas y tras estas la formación quedó infrarrepresentada, aseveran, en comparación con el antiguo Bloc y Verds.

Así, aunque Ibáñez ha señalado esta tarde que "no es posible sentarse en una mesa con quien no puede sostenerte la mirada porque no ha cumplido con sus acuerdos", ha aclarado que no se trata de una ruptura de la coalición, pues "los cargos institucionales de Iniciativa seguirán liderando el programa electoral y la ponencia política".

Además, en el pleno del jueves de las Corts en el que se votará la designación de los senadores territoriales, ha anunciado que "ninguno de los diputados de Iniciativa votará a otra persona que no sea Mulet, una persona clave en la visibilización de la agenda valenciana en Madrid".

La reacción de Més ha llegado rápido. "Ningun partido de Compromís está incumpliendo algún acuerdo, y afirmarlo es faltar a la verdad. Durante los últimos dos días ha habido diversas conversaciones sobre este tema entre las diferentes partes de Compromís donde se ha explicitado un desacuerdo en la interpretación de los pactos entre una de las partes, Iniciativa, y el resto", señaló en un comunicado esta tarde. El partido mayoritario de la coalición recuerda que el grupo parlamentario de Compromís, en reunión mantenida esta mañana, ha acordado "sin votos en contra ni tampoco ninguna propuesta alternativa" proponer a Morera, del que ensalza su trayectoria, y por ello, Més-Compromís no entiende como "un desacuerdo interno en la interpretación de los pactos ha generado una reacción unilateral que entendemos desproporcionada".