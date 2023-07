Podem no se resigna a diluirse en Sumar y se «rearmará»

Sumar no siempre es fácil. Los equilibrios internos suscitan fricciones que se contienen en la sombra hasta que las urnas arrojan los resultados. Los del domingo 23J consolidan la base electoral del espacio a la izquierda del PSOE en el territorio valenciano, con cuatro diputados (3 en Valencia y 1 en Alicante), uno menos que en 2019, pero también evidencian que Compromís es el que más rentabiliza la confluencia Compromís Sumar y que Podem es quien sale más perjudicado.

De hecho, los morados valencianos estaban y no estaban en Sumar. Oficialmente sí, porque Podemos entró, no sin tensiones, en la plataforma de Yolanda Díaz. Pero no estaban porque sus cargos más destacados no formaron parte de las listas y porque no han hecho campaña con la alianza de Díaz en territorio valenciano. Los morados se han centrado en su reconstrucción tras perder la representación en las Corts después del 28M.

De los cuatro diputados que logró la alianza bajo el nombre Compromís Sumar este domingo, la fuerza valencianista duplica su representación en el Congreso de los Diputados con dos escaños y tras la salida de Joan Baldoví, el único de la coalición en Madrid en la legislatura pasada y ahora síndic en las Corts. Àgueda Micó y Alberto Ibáñez, portavoces de Compromís y caras visibles de la coalición; serán diputados en Madrid junto a Nahuel González, de Esquerra Unida, y Txema Guijarro en Alicante, diputado de Podemos en las dos últimas legislaturas, pero afín al proyecto de Yolanda Díaz (más alejado por tanto del núcleo duro de Podemos) y cuota de Sumar en la confección de las listas.

De cuatro escaños a uno

En 2019, Podemos y Compromís, que concurrieron por separado, obtuvieron cinco diputados en total. Uno valencianista y cuatro morados. Ahora, salvando todas las distancias, la situación se ha invertido. Yendo bajo una misma marca, Compromís gana dos diputados y Podemos ve su presencia desdibujada con un solo escaño y no en alguien de su dirección. ¿Qué papel ha de jugar ahora Podemos, tras integrarse en Sumar casi a última hora y no con pocas tensiones con Díaz?

La alianza se queda a 5.000 votos de tener diputado de Castellón Castellón se quedó sin escaño de Compromís Sumar por un resultado bien ajustado. Cinco mil votos separaron a la coalición que lidera Yolanda Díaz (obtuvo 43.720 votos) del diputado elegido, que finalmente ha sido para Vox (con 48.762). En las elecciones de 2019, el voto estuvo más repartido y aunque la ultraderecha sí sacó un diputado, Podemos resistió con una representante (Marisa Saavedra) con un escaño que ahora ha sido para el PP. Si el panorama dirige al país a una repetición electoral, esta situación podría invertirse por lo ajustado de la aritmética y Castellón podría hacerse con el escaño que ahora tiene la ultraderecha, en descenso de apoyos tras el 23J.

Hay gestos que indican que los morados no se dejarán diluir en una marca común ni cederán su espacio a uno liderado por Compromís en la autonomía. Las urnas lo reflejan: la suma de Compromís y Unides Podem ha conseguido 46.000 votos menos que en el 28M, cuando fueron por separado, lo que podría indicar a una masa de votante abstencionista como protesta frente a una confluencia que se formó en tiempo récord y con las polémicas de vetos a personas como Irene Montero en ámbito estatal y Maria Teresa Pérez en las listas valencianas, cosa que Compromís y Sumar niegan; así como la ausencia de personas de Podem en puestos de salida de las listas en las circunscripciones valencianas más allá de Guijarro.

«Si otras formaciones han logrado diputados es por la generosidad y responsabilidad de Podemos», subrayan fuentes de la formación

Lo confirman fuentes de la gestora valenciana que dirige la federación valenciana de Podem tras la dimisión de su líder, Pilar Lima, después del 28M. «Compromís y Esquerra Unida tienen diputados gracias a la responsabilidad y generosidad de Podemos. Ha sido un error de Sumar invisibilizarnos y a partir de ahora, nosotros nos vamos a centrar en reforzar Podem para tener voz propia», señalan, en línea con la valoración que Ione Belarra, secretaria general de Podemos, hizo ayer de los resultados electorales.

Objetivo: «Rearmar nuestra federación con una hoja de ruta distinta y propia. Hay voto de Podem en la Comunitat Valenciana; no hemos perdido militancia y hay que responder ante ella», sostienen fuentes de la gestora.