Francisco Bernabeu, un comisario jubilado de Elche, recibió hace años un encargo importante del Gobierno. Consistía en diseñar un título académico para enseñar a los futuros polícías o vigilantes de seguridad de toda España lo básico del oficio. Después de casi cinco años ha visto la luz.

Es una FP de "Técnico de Seguridad", que probablemente entre en vigor en el curso 2024-25 y que revolucionará la formación de los Policías de toda España. La idea es que los futuros policías lleguen a la academia bien instruídos y con la base ya aprendida.

Para ser policía local en España del grupo C (el más bajo) es necesario tener Bachillerato y cualquier titulo técnico (FP). En el grupo B hace falta una Formación Profesional Superior y en el A una carrera universitaria. Las elegidas suelen ser derecho, psicología o criminología.

Pero este sistema tiene un problema; que la de policía es la única profesión que no está reconocida en España porque no hay un título como tal. "No se nos reconoce, cuando hay un título técnico hasta para los cortadores de jamón, así que esa es la primera reforma, que se reconozca el trabajo de policía", dice Bernabeu. A los policías ya en activo se les convalidará esta FP.

Más y mejor formación

Pero la principal ventaja es la formación. Para ser policía basta con cualquier FP, y no hay ninguna que se adecue a los conocimientos que serán necesarios en el cuerpo. Así que cuando los hombres y mujeres que aprueban la oposición llegan a la academia suelen necesitar un año de formación para dominar lo básico. En esta titulación, además de derecho constitucional y penal se entrenaría tiro, se estudia cómo funcionan las alarmas y otros conocimientos útiles. "La idea es que lleguen a la academia ya formados saliendo lo básico, y que los instructores puedan coger directamente y especializarlos, es optimizar los años", explica Bernabeu.

Más puntos a favor; el título no vale exclusivamente para ser funcionario del estado, también es una salida y aporta conocimientos para la empresa privada, bien sea vigilante, escolta o detective, por ejemplo. Lo siguiente es que ya no es necesario estudiar una Formación Profesional cualquiera, o hacer una carrera para acabar siendo policía. "Hay mucha gente con verdadera vocación y tiene clarísimo que quiere entrar en el cuerpo, y esto les da una vía directa y mucha mejor formación", añade.

El plan es aplicar este cambio de manera muy progresiva. El primer escalón es pasar tres años con la FP disponible pero con los requisitos como hasta ahora para entrar al cuerpo (Bachillerato y cualquier FP). Después, a los 5 años esta formación pasaría a ser de carácter obligatorio para entrar al cuerpo.

El siguiente paso es, según Bernabeu, implantar un grado superior para dar acceso al grupo B del cuerpo de Policía y también a la universidad o a especializaciones de FP (también conocidos como "másters de FP") como el de ciberseguridad, muy cotizados entres los aspirantes a una plaza en el cuerpo. Así, se crearía también una carrera profesional interna dentro de la policía.

El diseño de las autonomías

Este cambio legislativo no afectará en absoluto a las academias privadas que forman a los opositores para policía. "La FP ya la estábamos pidiendo antes. A la hora de la verdad los opositores seguirán apuntándose a una academia porque lo que se están preparando es la oposición, no la Formación Profesional previa", cuenta Bernabeu.

La Formación Profesional en Seguridad ya está aprobada, y ahora es el turno de las comunidades autónomas, que por ley pueden retocar hasta el 60 % del currículo en función de sus necesidades, aunque Bernabeu no cree que sea el caso. "Alguna asignatura cambiará en función de lo que haga falta en cada territorio, lo cual es bueno para formar a profesionales en función de las necesidades", asegura.

Según Bernabeu, esta formación lo que permitirá es poder intercambiar agentes entre muchas autonomías con mucha más facilidad que la que había hasta ahora, ya que por fin hay un criterio homogéneo entre todos los territorios para los futuros policías.

Respecto a la seguridad privada, ya existen Certificados de Profesionalidad con las especialidades de vigilante de seguridad, de escolta, seguridad de explosivos, o minas. Pero para Bernabeu era necesario reunir todos estos certificados en un solo título para dar la mejor formación posible.