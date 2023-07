"Si quieren (en Més, el partido mayoritario de Compromís) que el Senado sea un cementerio de elefantes, lo será". Con esta frase se despedía Carles Mulet (Iniciativa), senador territorial de la coalición valencianista en estas dos últimas legislaturas, del escaño que a partir de ahora ocupará Enric Morera, fundador de Compromís y expresident de las Corts Valencianes, de Més. En un vídeo difundido por redes sociales, Mulet informaba que mañana jueves pierde la condición de senador. "Mañana las Corts elegirá a otra persona que no es a la que según los protocolos electorales firmados en Compromís le correspondía estar aquí", ha sostenido.

El acuerdo, según Mulet, consistía en que "la fuerza que estuviera infrarrepresentada en las Corts después de las elecciones elegiría al senador. A Iniciativa le correspondía por desproporción, pero después de que la Mesa Nacional del Partido me eligiera democráticamente, la parte mayoritaria de la coalición no ha querido cumplir el acuerdo. Se ha impuesto la mayoría y no repetiré al Senado", señala.

El representante en la Cámara Alta, vierte duras críticas sobre Més y señala que durante su estancia en Madrid, "hemos demostrado que el Senado podía ser algo más allá que un cementerio de elefantes". "Hemos conseguido que fuera una cámara dinámica y estamos orgullosos. Pero si quieren que esto sea un cementerio de elefantes -ha dicho en referencia a la elección de Morera- pues lo será", ha añadido Mulet. "Ciertas decisiones corroboran esa intención de que los partidos de siempre continúen haciendo de esto un cementerio de elefantes. Es una lástima porque hemos demostrado que aquí se puede hacer mucho trabajo y de otra manera. Una pena que haya gente que quiera darle otro uso a esta cámara", ha sentenciado.

1/2 . Em vaig ( em tiren) demà del Senat. Ha estat una experiència brutal. Gràcies a qui ho heu fet possible. pic.twitter.com/sgbe8UevAP — Carles Mulet Garcia (@carlesmulet) 26 de julio de 2023

Todo este conflicto llega tras los comicios del domingo. Las urnas dictaron que Compromís tendrá dos diputados en el Congreso: Àgueda Micó, dirigente de Més, y Alberto Ibáñez, de Iniciativa. El senador territorial, si se elegía Mulet, daba una mayoría de representantes en Madrid a Iniciativa, el partido de Mónica Oltra, a pesar de ser la formación con menos militantes en comparación con Més. Los responsables de Iniciativa defienden que la designación del senador territorial no está vinculada a las elecciones generales, sino que es potestad de las Corts tras las elecciones autonómicas y tras estas la Iniciativa quedó infrarrepresentada, aseveran, en comparación con el antiguo Bloc y Verds.

Por su parte, desde Més, niegan haber incumplido los acuerdos. "Ningun partido de Compromís está incumpliendo algún acuerdo, y afirmarlo es faltar a la verdad. Durante los últimos dos días ha habido diversas conversaciones sobre este tema entre las diferentes partes de Compromís donde se ha explicitado un desacuerdo en la interpretación de los pactos entre una de las partes, Iniciativa, y el resto", señalaron este martes.

El partido mayoritario de la coalición recuerda que el grupo parlamentario de Compromís, acordó "sin votos en contra ni tampoco ninguna propuesta alternativa" proponer a Morera, del que ensalza su trayectoria, y por ello, Més-Compromís no entiende como "un desacuerdo interno en la interpretación de los pactos ha generado una reacción unilateral que entendemos desproporcionada".