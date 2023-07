En una charla informativa que impartía esta semana en la bella población de la montaña alicantina de Quatretondeta, un comentario de una persona que asistía al acto señalaba que todo esto del clima comenzaba a preocuparle y que en alguna ocasión ha sentido miedo ante las noticias que se van difundiendo en los medios de comunicación y las redes sociales a diario. Me inquieta este tema. Desde hace tiempo vengo diciendo que el abuso del titular llamativo o el mensaje catastrófico en materia de cambio climático puede ser contraproducente. Y así está resultando ya. Tenemos que aprender a convivir con un proceso ambiental que nos va a acompañar durante todo este siglo, al menos. Porque el calentamiento climático incentivado por la mano del ser humano es innegable e imparable. Y desde 2010 preocupantemente rápido. Pero es lo que tenemos y debemos ir acomodando nuestras actividades y nuestra propia estancia en la superficie terrestre a esta nueva realidad climática. No se trata de coger miedo ante lo que pasa, porque eso provoca inacción a la hora de reclamar soluciones y de llevarlas a cabo. Estamos ante el problema más importante de la humanidad en siglos; ante una nueva “revolución” del calibre de lo que se vivió con el descubrimiento de la agricultura o de la industria. Es una revolución ambiental en este caso. Estamos obligados a dejar de contaminar nuestra atmósfera con los gases que constantemente emitimos y con los que se altera el balance energético de nuestro planeta. Y eso supone un cambio importante en nuestra economía y nuestro modelo energético. Pero hay que afrontarlo desde la oportunidad y con inteligencia. Si no conseguimos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, por egoísmo económico en algunos países muy contaminadores, al menos tenemos técnica y conocimiento para ir adaptándonos a las nuevas condiciones de nuestro clima en cada región del mundo. El miedo no debe ser el mensaje. La información veraz y basada en datos científicos es la clave para acelerar los cambios socioeconómicos a los que nos obliga el clima alterado que hemos ido -y seguimos- generando. No cabe otra.