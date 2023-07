Les llamaban (y les llaman) «Menas». Y hace unos años fueron el blanco de la ultraderecha. Los carteles electorales de Vox contra la okupación de estas últimas elecciones generales, fueron los carteles contra los «Mena» de las elecciones autonómicas de Madrid, en 2021.

Así, con el acrónimo que significa Menores Extranjeros No Acompañados se deshumanizaba a unos jóvenes y se les criminalizaba. Se les consideró durante años un «problema nacional». En 2018 se triplicó la llegada de estos jóvenes. Menores de entre 12 y 18 años que llegaban sin familia y que huían de la pobreza o la violencia. Ese año llegaron a los centros de menores de la Comunitat Valenciana 875 menores extranjeros no acompañados. Los recursos se saturaron. Pero sólo suponían el 0,02 % de la población de España.

Se les trató como a delincuentes, sin datos ni estadísticas. Fueron víctimas de bulos para que la sociedad, lejos de acogerles y empatizar con ellos, les tuviera miedo. Surgió efecto. El Botànic no ha conseguido abrir de forma definitiva un centro de recepción de menores, desde que cerrara el de Monteolivete, en 2017. El último intento lo hizo en Benimàmet. La población salió en manifestación, igual que lo hicieron los vecinos de las otras localidades donde se propuso lo mismo.

En 2018 llegó a València Hamza Belhajja. Tenía 16 años. Un mena más. Marroquí, para más señas. Hoy es cocinero en el Restaurante Napicol, de València, un lugar de referencia gastronómica. Y es que los Mena se han hecho mayores y la vida continúa. Para ellos y para el resto, sin que se haya cumplido ninguna de las peores predicciones de quienes vaticinaban el fin del Estado de Bienestar por su llegada al país.

«Vine a España porque quería estudiar, pero tenía una idea muy diferente de lo que me encontré aquí. Llegué en patera en un viaje de 12 horas en el mar. Fue horrible, pasé mucho miedo. He pasado miedo durante todo este tiempo en muchas ocasiones», explica. Él fue uno de los jóvenes que vivió en el centro de recepción que se ubicó en Buñol de forma provisional. Allí se levantaba a las 5.30 de la mañana para coger el autobús de las 6 horas. Tenía clase de español a las 8 horas en València. De 14 a 18 horas tenía el cursos de cocina. Y otras casi dos horas de viaje hasta Buñol. «No perdí el tiempo. Quería estudiar pero no sabía nada de español. El idioma es un gran problema e intenté resolverlo lo más rápido posible», explica en un castellano perfecto.

Hamza explica su periplo entre los centros de menores en los que estuvo. La ayuda de algunos educadores. Las situaciones «desagradables» que también ha vivido. Las miradas de desconfianza de quien ve a un joven marroquí sin recursos ni familia. Un mena.

En 2020, en plena pandemia, cumplió 18 años. La incipiente red de emancipación puesta en marcha por el Botànic no daba abasto para asumir la salida al mundo exterior de los extutelados, españoles o extranjeros. «Cuando yo salí estaba la cosa muy mal. En pandemia y sin recursos. La conselleria me pagó un hostal dos semanas. Hice las prácticas en un restaurante y me pagué yo la habitación hasta que conseguí alquilar una habitación. Llevo desde entonces en ese piso, con los mismos compañeros», afirma.

Los compañeros de piso son los mismos, pero los de trabajo sí han cambiado. «Fue una época mala porque me vencía el permiso de residencia y no tenía permiso de trabajo. Para conseguirlo necesitaba un contrato que es muy complicado de conseguir porque tiene que ser por 40 horas semanales y más de 1.200 euros. Cuando lo conseguí respiré tranquilo y he ido cambiando de trabajo hasta ahora. Aquí estoy muy bien», asegura.

El dueño del Restaurante Napicol no lo duda. Destaca de él su capacidad de trabajo y esfuerzo. Su educación, su evolución y su implicación. Hamza tiene ahora 21 años y una vida por delante bien diferente a la que habría tenido si no se hubiera subido a una patera con 16 años. «No me arrepiento», dice. Y concluye: «Estoy agradecido».