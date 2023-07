El pasado 24 de julio tuve la oportunidad de impartir una conferencia junto a mi amigo y compañero Jorge Olcina Cantos en Quatretondeta, localidad de la comarca alicantina del Comtat. Conocida por tener la primera alcaldesa de España, el 27 de octubre de 1924, por las magníficas agujas calcáreas denominadas Frares en la maravillosa Serra de Serrella y por un paisaje agroforestal de secano con predominio de olivos y almendros, cuenta con una estación meteorológica en la red AVAMET, https://www.avamet.org/mx-fitxa.php?id=c26m060e01 con espléndidas vistas desde su cámara web. La perseverancia de Juan Miguel Jiménez Monterde desde principios de 1920, antes de la pandemia, fue clave para que esta actividad se pudiera al fin desarrollar, pero la joven corporación municipal puso todo de su parte. Con el título “Canvi climàtic; el repte per al segle XXI” Jorge trató de comunicar las principales consecuencias del cambio climático en la cuenca mediterránea y planteó retos de adaptación, y yo me centré en la presentación del libro “Tiempos y climas del País Valenciano” y en cuestiones del clima más local y comarcal. Lo mejor de esta charla fue que la sala estaba abarrotada por más de 50 personas en un municipio de no más de 120, pero que en verano debe multiplicar por tres su población residente. Con 37 grados en el exterior el público de todas las edades no sólo escuchó, sino que mostró que se había enterado de todo con preguntas reflexivas e interesantes. En otras presentaciones de este mismo libro en ciudades más grandes la asistencia siempre ha sido bastante más baja y en las que han tenido lugar en pequeños municipios, como Agullent u Otos, siempre ha habido lleno, algo que no deja de llamar la atención y que debe poner en cuestión a los que dudan de la “rentabilidad social” de este tipo de actividades divulgativas en el medio rural. Una merienda cena preparada por algunos vecinos del pueblo y una caja de sabrosos melocotones locales, sin ninguna necesidad de denominación de origen, completaron esta actividad. Estos núcleos rurales, resilientes ante el cambio climático y necesarios a la vez para reducir su impacto, merecen sin ningún género de dudas este tipo de actividades.