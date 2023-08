Compromís ha registrado una pregunta al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, para conocer el posicionamiento del Consell en el debate sobre la condonación de la deuda histórica. En las últimas horas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado una posible condonación a las comunidades autónomas perjudicadas por la infrafinanciación tras las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que se abre a aplicar esta medida a Cataluña y otras comunidades autónomas.

La consejera madrileña de Economía, Rocío Albert, ya ha anunciado medidas legales si se pone en marcha un proceso de regularización de la deuda de las comunidades.

Ante esto, Joan Baldoví, síndic de Compromís en las Corts Valencianes, ha calificado de "lamentable" que Mazón "calle ante los ataques de Ayuso a la condonación de la deuda histórica, una reclamación histórica de la sociedad civil valenciana avalada por los expertos en financiación autonómica".

Maltrato durante décadas

"Los valencianos y valencianas no pedimos que nos perdonen nada, lo que exigimos es que nos paguen lo que nos debe el Estado por habernos maltratado durante décadas con una financiación insuficiente. Durante el gobierno del Botánico esta reivindicación ha sido uno de los pilares de la agenda valenciana, y es deplorable que el gobierno de PP y Vox callen ante una oportunidad histórica para conseguirla. Ya fue preocupante que no se incluyera en el acuerdo de gobierno entre el PP y Vox, pero este silencio nos confirma que no forma parte de las prioridades del Consell", ha afirmado Baldoví.

Para el síndic, "en lugar de mentir a los valencianos sobre el origen de la deuda como ha hecho en los últimos días, lo que esperamos del presidente de la Generalitat es que actúe como tal y ponga los intereses valencianos por delante de sus intereses partidistas. Su sumisión a Ayuso nos podría costar más de 40.000 millones de euros a los valencianos, y es un precio que nuestro pueblo no está dispuesto a pagar".