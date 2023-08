Es agosto y medio país está de vacaciones, ha regresado o está a punto de marcharse. Es normal aprovechar los meses de verano para hacer escapadas y disfrutar de unos días de relax alejado del día a día, de sus obligaciones y de lo cotidiano. Los psicólogos consideran que para tomarse una vacaciones es sinónimo de salud mental y que este paréntisis en la actividad diaria y la interrupción de la rutina ayuda a aliviar la ansiedad y el estrés. Se podría decir que unas buenas vacaciones, aunque solo sea por pocos días, son necesarias y beneficiosas. Sin embargo, no todo el mundo tiene la posibilidad de tomarse unos días de vacaciones por la situación económica que atravesamos.

Aunque las cifras de paro parece que mejoran lo cierto es que España todavía arrastra una cifras muy importantes de desempleo. Este problema se hace más patente durante los meses de verano. Muchas familias con todos los miembros en paro se encuentran con la dura realidad: imposible irse vacaciones. El encarecimiento de los precios ha tocado de lleno a los españoles y los menos afortunados han optado por quedarse en casa. Sin embargo, lo que muchos no saben es que el Ministerio de Trabajo indica que las personas en paro tienen que pensárselo dos veces antes de irse de vacaciones. Se trata de una información poco conocida pero conviene tenerla en cuenta para evitar sanciones o consecuencias en la prestación.

¿Puedes irte de vacaciones si estás en paro?

Parece una pregunta sencilla de responde y cuya respuesta debería ser sí. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo ha decidido aclarar las dudas.

Todo depende de si se percibe o no una prestación. En caso de estar cobrando el paro, el ministerio deja bien claro que durante el periodo en el que está percibiendo prestaciones por desempleo no es un trabajador en activo, y por tanto, "no tiene derecho a disfrutar de vacaciones".

En la página web habilitada para informar precisamente sobre esta situación, Trabajo hace hincapié que, mientras cobra prestaciones, el trabajador ha de cumplir sus obligaciones de buscar activamente empleo, participar en acciones que incrementen sus posibilidades de trabajar y comparecer ante la entidad gestora cuando sea requerido para ello.

No obstante el ministerio sí abre la puerta a disfutar de unos días de descanso. Explican que aquellos que estén cobrando la prestación tienen la posibilidad de salir al extranjero por tiempo no superior a quince días naturales por una sola vez cada año, siempre que ello no implique incumplimiento de sus obligaciones, y que se notifique.