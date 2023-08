El mar Mediterráneo ya podría haber alcanzado su pico anual de temperatura superficial. El ascenso vertiginoso que se registró en las semanas centrales del mes de julio se truncó en los últimos días, quedando para la historia un registro de 28 ºC nunca visto según el CEAM. Ahora parece que las temperaturas volverán a repuntar, pero difícilmente darán caza a esa marca tan extraordinaria, pese a que normalmente el máximo suele llegar a mediados de agosto. La masa de aire polar que llegará en las próximas horas ayudará a templar un poco el panorama, sobre todo en la zona más occidental del Mediterráneo, donde el viento de mistral ganará intensidad bajando las temperaturas y la humedad ambiental. El vendaval mostrará especial intensidad en el golfo de León, que hará como aquel que sopla al caldo de cocido para bajar un poco la temperatura antes de saborearlo.

Aunque, para cocido, el mar Balear. En la tarde del martes la boya de Valencia registró una temperatura de 29,15 ºC, que supuso la más alta para un mes de julio jamás registrada. La delegación valenciana de la AEMET dio buena cuenta de ello, y también salió ayer al paso de las noticias que se publicaron aireando que se había dado el valor más alto de la historia, dando validez a una consideración falsa. Ahí los honores los tiene el mes de agosto del año pasado, cuando la misma boya alcanzó los 29,94 ºC, a un tris de la treintena. En cualquier caso, las temperaturas de cualquiera de estos dos veranos han conseguido que los bañistas acaben con complejo de garbanzo, arroz bomba y pelota de puchero.

Ayer compartí en Twitter -quizá debería decir ‘X’- una viñeta del dibujante satírico Atxe con unos bañistas que comentaban “voy a salir (del agua) para refrescarme un poquito”. Y me sorprendió porque de hipérbole tenía poco. Algunos expertos llevan años avisando de que esta continua escalada de temperaturas va a acabar afectando al turismo. El público de sol y playa, que viene a refrescarse y relajarse buscando la brisa marina, amenaza con evitar la cuenca mediterránea para disfrutar de sus vacaciones estivales. En estas fechas, cada vez más gente busca la costa cantábrica y la atlántica para su tiempo de asueto. Algunos verán en esto un reparto más justo, yo veo una crisis, no económica sino climática.

Ahora el tiempo nos dará un pequeño respiro, las temperaturas bajarán y se podrá dormir un poco mejor. El Mediterráneo se templará un poco, pero no lo suficiente para evitar próximamente las noches ecuatoriales, que son aquellas que no bajan de los 25 ºC y que lamentablemente volverán, quizá ya la próxima semana. Hay que aguantar un poco, apenas unas semanas, para respirar. Y cuando llegue ese momento, ojalá quienes mandan se pongan a planificar zonas urbanas mucho más verdes y sostenibles. No hará falta otro correctivo para aprender la lección, ¿no?