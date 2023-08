La asistencia jurídica es gratuita para las víctimas de violencia de género, sin importar si disponen o no de recursos económicos para el litigio. Sin embargo, sólo ocho de cada diez víctimas confían en el turno de oficio para llevar adelante sus procesos. Según datos del Consejo general de Poder Judicial, en 2022 hubo 24.737 mujeres víctimas de violencia de género en la Comunitat Valenciana, pero sólo 5.527 confiaron en abogados del Turno de Oficio. Así consta en el XVII Informe del Observatorio de Justicia Gratuita que muestra una radiografía de la situación actual y de su evolución.

Así, en el informe consta que de los 291.935 asuntos tratados por los 4.476 profesionales que conforman el turno de oficio, sólo 5.527 fueron de violencia de género. Eso sí, los acaso de violencia machista son los únicos que aumentan en justicia gratuita en la Comunitat Valenciana al pasar de 4.654 en 2021 a los más de 5.500 registrados el año pasado.

Pero ¿por qué las víctimas no apuestan por el turno de oficio? Para la fiscal especializada en violencia de género, Susana Gisbert, esa "desconfianza" radica en un turno de oficio "tratado de forma muy injusta". "Existe una literatura del turno de oficio que no es real y que es, además, muy injusta. Cuando he propuesto un abogado del turno de oficio han llegado a decirme 'yo es que quiero un abogado de verdad'. Esto es terrible proque demuestra un gran desconocimiento de la realidad ya que, en muchas ocasiones, el profesional que te atiende de forma privada también pertenece al turno de oficio. La justicia gratuita está formada por excelentes profesionales que tienen, además, formación específica y cuentan con mucha experiencia que en casos de violencia de género, que es fundamental", explica Gisbert.

Además, la fiscal especializada afirma que los asuntos de violencia de género "están muy mezclados con los de familia y si se cuenta con un abogado para el divorcio, por ejemplo, pues es el abogado de confianza. Y luego también están las mujeres que no quieren denunciar. Hay un turno especializado en violencia de género que, además de reunir los requisitos necesarios, reciben formación específica y se reciclan todos los años".

Asociaciones feministas como Dones de Picanya coinciden con Gisbert en que el "desconocimiento" es el principal motivo de "desconfianza" en el turno del oficio. "Una mujer víctima de violencia machista, cuando se decide a denunciar, ya ha pasado por muchas etapas y hay mucha desconfianza en el sistema y lo que quiere es un abogado que le dé seguridad. En el turno de oficio hay abogados muy buenos, pero en justicia hay tantos errores en este tema que las mujeres, una vez han dado el paso, necesitan confianza total y el turno de oficio es desconocido porque no puedes elegir al profesional", explica la presidenta de Dones de Picnaya, Chelo Sánchez.

Además, Sanchez recalca la importancia de muchas asociaciones "que hacen acompañamiento y atienden a las víctimas y suelen tener su propio equipo de abogados, en los que confían plenamente. Las mujeres se piensan mucho si denuncian y hay mucha desconfianza en el proceso, por eso hay muy pocas que apuesten por la justifica gratuita porque una vez se deciden prefieren algún profesional o despacho recomendado. Hay que conocer más el turno de oficio".

Menos abogados

El número de abogados adscritos al Turno de Oficio en la Comunitat se mantuvo en alza hasta el año 2021, cuando empezó a bajar en un 1,7% respecto del año anterior, situándose en 4.617. Una tendencia que se mantiene durante 2022 en que el número de profesionales del Turno vuelve a bajar en un 3,1%. "Se trata de una tendencia que se da a nivel nacional donde, durante 2022, también ha continuado la disminución en el número de abogados y abogadas adscritos al turno de oficio: 42.450 (frente a 43.696 en 2021), de los que el 52% son hombres y el 48% mujeres. Esta cifra representa casi un tercio de los más de 148.000 profesionales ejercientes en España", explican desde el Colegio de Abogados de Valencia.