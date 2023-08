El Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV), que agrupa a las tres universidades públicas de la Comunitat Valenciana con estudios superiores de Filologia, tacha de «irrelevante» el manifiesto Propostes per a una nova política lingüística que el Cercle Isabel de Villena ha remitido al Consell de Carlos Mazón.

El IIFV, integrado por catedráticos y profesores de la Universitat de València (UV), la Jaume I de Castelló (UJI) y la Universitat d’Alacant (UA), considera que la propuesta que hacen filólogos de la tercera vía desde el Cercle Isabel de Villena supone «vulgarizar» el registro del valenciano formal y no repercutirá en un mayor uso de la lengua propia.

Así lo asegura el director del IIFV y catedrático de la UV, Vicent J. Escartí, quien considera «irrelevante que un grupo de personas interesadas en la lengua se reúnan y, quizás en busca de algún sillón, hagan propuestas al nuevo Consell de cómo se debe hablar y escribir en valenciano».

«La lengua está estandarizada desde hace mucho tiempo y en estos momentos lo que hay que hacer es instar a que el Consell, independientemente de que sea de izquierdas o de derechas, pontencie el uso del valenciano a todos los niveles», añade Escartí.

Sin confluencia con el catalán

El director del IIFV defiende el proceso de estandarización del valenciano que se ha realizado: «No estamos ni mucho menos en una propuesta de máximos y, pese a lo que digan, el valenciano estándar ya es muy próximo al que se habla en la calle». En este sentido, el catedrático de Literatura Catalana Medieval y Moderna, difiere del Cercle Isabel de Villena al subrayar que «lo que se ha llevado a cabo es una estandarización de las formas valencianas aceptadas por la inmensa mayoría y no a confluir con el catalán como afirma el manifiesto».

«No creo que el valenciano se use más por considerar correcto 'hi han' en vez de 'hi ha'» Josep V. Escartí - Director del Institut Interuniversitari de Filologia

«Defender una vulgarización de la lengua valenciana, introduciendo en el registro formal coloquialismos, renunciando a las formas correctas que se deben utilizar en el lenguaje escrito, en la Administración, en la enseñanza o en los medios de comunicación, con el pretexto de que un valenciano más popular se usará más no tiene sentido», insiste Escartí. «No creo que el valenciano se vaya a usar en masa porque pasemos a considerar correcto hi han en lugar de hi ha», concluye.

Los sectores más extremos contra la unidad de la lengua no se han movido en 20 años

El IIFV también rechaza la propuesta del Cercle Isabel de Villena de que, con el fin de alcanzar el consenso entre las diferentes sensibilidades lingüísticas que hay en la sociedad valenciana, se debe favorecer la entrada de miembros de la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV) y de Lo Rat Penat en la Acadèmia Valenciana de la Lleguna (AVL).

Para el director del organismo universitario «la Acadèmia se creo hace más de dos décadas buscando una paz lingüística y en todo este tiempo los sectores más extremos en contra de la unidad de la lengua no han cambiado un ápice su postura ni han hecho ningún movimiento para acercarse al valenciano estándar».