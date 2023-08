Otra noche tórrida más en la que es difícil dormir en València, y ya van 21 en lo que llevamos de verano. En los 22 días que van desde el 13 de julio hasta hoy, solo en una noche, la del 26 de julio, el termómetro dio una tregua y bajo de los 25 ºC, según los datos publicados hoy por la Agencia Estatal de Meterología (Aemet).

Las mínimas han vuelto a ser altísimas esta madrugada en València, con 26,8 ºC, acrecentando el récord sin precedentes de noches tórridas que este verano sufre en el Cap i Casal.

“Hace unos años hablábamos de noches tropicales, con mínimas que no bajaban de 20 ºC. En los últimos años casi todas las noches de verano tienen estas características en el litoral valenciano. El récord fue el año pasado, con 113 en València, 100 en Castelló de la Plana y 89 en Alacant”, explica la delegación de la Aemet en la Comunitat Valenciana en sus redes sociales.

“Ahora empezamos a hablar de noches tórridas, que son aquellas en las que la mínima no desciende de 25 ºC. Hasta hoy, este año llevamos 21 noches tórridas en València, que son más que las 18 registradas en las 6 décadas que van de 1940 a 1999 y son tantas como las registradas entre 2000 y 2009”, subraya la Aemet.

En los tres años y poco más de siete meses de esta tercera década del siglo XXI, las 21 noches tórridas que acumula València ya son casi la mitad de las 43 registradas en el decenio anterior.

El siguiente escalón son las noches infernales con más de 30 ºC

El siguiente escalón en el ascenso térmico nocturno desenfrenado de los últimos tiempos son las noches infernales, donde las mínimas no bajan de los 30 ºC. Algo que ya empieza a padecerse este verano en Andalucía, donde la estación meteorológica de la Aemet en el Aeropuerto de Málaga ha superado esta madrugada el récord de mínima más alta para un mes de agosto con 30,3º C (valor provisional pendiente de validación). La mínima absoluta más alta de este observatorio es de 31,6 º C (correspondiente al 20 de julio de 2023).

Además, de València las mínimas han vuelto a ser muy altas esta madrugada en Novelda (28 ºC), Miramar (27,1 ºC), Pego (27 ºC), en el Aeropuerto de Manises (26,6 ºC), Elx (26,5 ºC), Rojales (26,4 ºC), Alicante (26,3 ºC), y Castelló de la Plana (25,2 ºC).

El calor dará una tregua en los próximos días y “mañana sí que las mínimas van a descender de forma generalizada y el sábado es probable que se baje de 20 ºC en gran parte del territorio”, explica la Aemet.

"Las tres próximas madrugadas van a ser notablemente más frescas y con menos humedad"

Por tanto, “las tres próximas madrugadas van a ser notablemente más frescas que las de semanas pasadas, y con menos humedad”, añaden. Pero la cosa cambiará a partir de la semana que viene, donde volverán a ascender de forma progresiva tanto las máximas como las mínimas.