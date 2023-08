La sala donde viven decenas de gatos con camas y rascadores era antes una cámara de gas. Ahora es un sitio fresco, con mantas y refugios para los felinos que ronronean y piden caricias a los visitantes. Son animales abandonados, que ahora buscan una nueva familia que les adopte.

Es el sitio tranquilo del refugio municipal de València, porque al salir fuera uno se encuentra con un caos de ladridos de perros en jaulas. Son sitios de apenas un metro de ancho y tres de largo en la parte de la calle, luego un boquete en la pared lleva a un pequeño sitio a cubierto donde los animales duermen. Si son perros pequeños hay hasta tres en la misma jaula, pero también hay animales grandes como mastines, a los que el lugar se les hace enano para lo que necesitan.

Son unos 160 perros abandonados en un sitio con capacidad para 130. Perros como Rai, un ratonero valenciano de cuatro meses al que, como buen ratonero valenciano, le encanta chapotear en el agua de las acequias.Rai es un huracán. No para quieto. Juega con otros perros más grandes que él en el despacho de las trabajadoras de Modepran, que administran el refugio.

A Rai lo dejaron tirado como si fuera un juguete roto que se echa a la basura. Cuando lo encontraron creían que era parapléjico porque no movía las patas traseras, pero resulta que era un problema neurológico. Ahora camina y se mueve perfectamente, juega, ladra, requiebra y da vueltas con el resto de perros, aunque todavía se cae de vez en cuando. Es un perro feliz. Los veterinarios le han tratado y confían en que dentro de poco se recupere al 100 %. Pero nadie adopta a Rai.

Omisión del cuidado

Esta es una de las razones principales del abandono de mascotas; las enfermedades. "Hay personas que, cuando les dicen que su perro tiene un tumor, o que necesita ser operado, los abandonan a su suerte. Llegan muchos así", cuenta Beatriz Cortina, una de las responsables del refugio, de la asociación Modepran.

Hay quien incluso deja morir entre dolores a su mascota. Y esto es un delito con la ley de bienestar animal. "La gente piensa que el maltrato es pegar palizas a tu mascota, pero no, también es esto. Se llama omisión del deber de cuidado, y dependiendo de la gravedad puede ir desde una multa hasta los dos años de cárcel e inhabilitación para tener más animales", explica Amparo Requena, abogada y presidenta de la protectora de animales Modepran.

El abandono se dispara todos los veranos, "suena duro, pero muchos abandonan a su mascota porque se van a ir de vacaciones", cuenta una trabajadora del refugio. Pero este año las cifras son todavía mayores. "No sabemos por qué, pero no tenemos ya espacio en los refugios por tantos abandonos que estamos recibiendo. Es una llamada de socorro, necesitamos más espacio o casas de acogida particulares donde los animales se puedan quedar unos meses. Estamos saturados con tantas llegadas", denuncia Requena.

"El perro más bueno del mundo"

La gente acude al refugio buscando "bebés". Tanto gatos como perros. Pero las protectoras animan a que se adopten también animales de más edad. "Puedo asegurar a la gente que si adoptan a un perro ya adulto van a tener al mejor perro del mundo. Son animales que ya han pasado por el horror del abandono o incluso del maltrato, y estarán infinitamente agradecidos de tener una nueva familia. Son muy buenos perros y lo mejor para acoger", explica la abogada.

Para adpotar un animal es necesario pagar una pequeña cantidad correspondiente a las vacunas, chip y otros cuidados, pero en el caso de los perros mayores, es gratis como una forma de fomentar la acogida. "Cualquier animal sufre mucho y lo pasa mal cuando lo metes en el refugio porque no están acostumbrados y evidentemente estar en jaulas no es lo mejor para ellos, pero en estos casos es todavía más delicado", cuenta Cortina. Los perros mayores suelen llegar porque su dueño ha fallecido, y muchos de ellos mueren de pena en el refugio.

Fermín Quero, jefe de Sanidad, Consumo y Bienestar Animal del Ayuntamiento de Valencia, explica que el principal problema con el que se encuentran en el refugio es la falta de chips. "Más del 90 % de perros que recogemos no tienen el chip puesto, aunque es obligatorio desde el año 94", cuenta Quero. Eso hace difícil identificar al dueño y pedir responsabilidades, pero no imposible. La protectora difunde imágenes de todos los animales que reciben y ha ocurrido que algún vecino los identifique.

No poner el chip al animal conlleva hasta 3.000 euros de sanción, y, aunque en teoría las administraciones están obligadas a hacer campañas de control para comprobar que los animales lo tienen, Requena afirma que nunca lo hacen. "La mayoría de perros que encontramos no tienen chips ¿De qué sirve una buena ley si luego no se aplica?", reivindica la abogada.

Bienestar animal

Con la nueva ley de bienestar animal todas estas situaciones serán delito. Además trae novedades como la obligación de poner chip también a los gatos. El abandono está tipificado por la ley valenciana como un delito que puede conllevar hasta 9.000 euros de multa. El abandono puede ser incluso un delito penal si así lo acredita un juez.

El maltrato animal, como el abandono, son situaciones mucho más comunes de lo que la gente piensa. "El maltrato no solo es pegarle palizas a tu perro, también es dejar que se muera con muchos dolores de una enfermedad porque no quieres 'gastarte' ese dinero en el veterinario, o no sacarlo a la calle durante muchísimo tiempo y que acabe trastornado porque los animales necesitan salir", denuncia la abogada.

Lo más importante y el mensaje que quieren transmitir las protectoras es que se adopte con cabeza. "Un perro no es un juguete. La gente debería informarse más a la hora de adoptar y ver bien las necesidades que tiene cada animal. No puede ser que la gente se traiga razas nórdicas o razas braquiales (como los bulldogs) a un sitio donde hace tanto calor en verano como Valencia. No es el mejor sitio para esos animales y no están bien", explica Quero.

Los profesionales piden a la gente que adopte y no compre, y les recuerdan que "una adopción es para toda la vida, porque es un animal, no una silla". Pero sobre todo piden que se haga con cabeza; "tener un animal no es obligatorio", denuncian.