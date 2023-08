Hace tiempo que la FP se sacudió el estigma. La demanda de estos estudios está disparada desde el año 2018, igual que las oportunidades trabajo. Ni es el hermano pequeño de la universidad, ni una peor opción, y los datos lo demuestran. 24.000 alumnos nuevos en cinco años y ciclos que rozan el 100 % de empleo.

La Formación Profesional no toca techo, cada curso se matriculan más estudiantes que el anterior. De cara al curso que viene, que comenzará el 11 de septiembre, las previsiones son que se matriculen 107.600 alumnos y alumnas en todas las modalidades, la enorme mayoría (94.000) en grado medio y superior. Todavía podrían subir más esos números que ya superan a los del año pasado.

En 2018 había 83.713 estudiantes en las FP Valencianas. El año que viene serán 81.1000 sólo en los institutos públicos y 12.850 en los concertados. A esto hay que añadir los 10.200 alumnos que cursan una FP Básica, que es una alternativa para quien no ha podido acabar la ESO.

Una novedad de este año son los cursos de especialización, conocidos como "másteres" de FP. Un ejemplo es el de "robótica colaborativa" o el de "Aeronaves pilotadas de manera remota". Estos cursos pueden servir para especializar los conocimientos de un estudiante de informática, o para un profesional del campo que lleve años trabajando y quiera reciclar sus conocimientos. Se prevé una matrícula de 770 personas para el curso que viene.

La FP se ha revalorizado en los últimos años y se ha convertido en una lanzadera para entrar en el mercado laboral, ávido de profesionales de oficios. El de soldador, por ejemplo, es uno de los más buscados y mejor pagados por la gran falta de mano de obra para las empresas.

Motor de empleo

En los últimos años la máxima de la Conselleria de Educación ha sido la de convertir la FP en un motor de empleo. Para eso se ha tratado de ajustar la oferta de plazas lo máximo posible a la demanda que tienen las empresas. Es más, Educación asegura que habla con todos los territorios para conocer las necesidades de la comarca y llevar ahí las FP adecuadas para dinamizar la economía de esas zonas. Por ejemplo el ciclo en energías renovables de Vilafranca, en la comarca de Els Ports, o el ciclo de conservación del medio natural en Benassal, en la comarca de l'Alt Maestrat.

Así, la FP se ha convertido en una baza importante para frenar la despoblación del territorio, dando oportunidadfes laborales a los y las jóvenes de estas zonas que no desean irse. l alumnado de FP en las zonas despobladas ha crecido un 40 %, pasando de 4.600 en 2018 a 6.300 este curso. En la comarca de la Serranía, por ejemplo, el alumnado se ha más que triplicado (un 360 %).

Ademuz ha estrenado un ciclo de Auxiliar de enfermería, Ayora uno de Estética y Belleza, de Aprovechamiento forestal en Benassal, de Guía de Medio ambiente en Morella o de Integración social en Navarrés y Vilafranca, entre otras.

Las más demandadas

Las familias más demandadas de la FP se se suelen repetir año tras año. En primer lugar está la de Administración y Gestión, con 15.856 plazas, seguida de Informática y Comunicaciones con 14.702, Sanidad con 13.870 y Servicios Sociales y a la Comunidad (11.591). Solo estas cuatro familias acaparan la mitad de las plazas que se ofertan en la FP.

Es cierto que hay oportunidades laborales, pero existen otros grados con mucha menos demanda y que rozan el 100 % de empleabilidad por no ser tan conocidos. Mecanizado es una de ellas, y dentro de la familia sanidad están las de anatomía patológica y emergencia sanitaria, con muchas salidas pero no gran matrícula. Otra opción no muy conocida es Imagen Personal.

Pero los gustos también van por provincias. Las más demandadas en Valencia son la de Auxiliar de Enfermería, con 2.661 solicitudes, Sistemas Microinformáticos y Redes ((2.471), seguida de Atención a las Personas en Situación de Dependencia, con 1.779 y Guia en el Medio Natural y de Tiempo Libre (1.491).

En Alicante la FP más demandada, en cambio, es Administración y Finanzas (1.104), seguida de Desarrollo de Aplicaciones web y Multiplataforma (844) y de Laboratorio Clínico y Biomédico (772). En Castellón predomina Auxiliar de Enfermería (720), seguido de Gestión Administrativa (500) y también Sistemas Microinformáticos y Redes (424).

Por otro lado, entre las que tienen menos demanda destacan Artes y Artesanías, con 108 personas en toda la Comunitat Valenciana, Maritimopesquería con 128 personas (la mitad que en 2014), y tampoco tienen demanda los oficios de vidrio y cerámica o madera y mueble.

Las nuevas

El año que viene se implantarán ocho nuevos ciclos formativos o cursos de especialización. Entre ellos hay uno de grado superior y tres de grado medio. El Superior es un ciclo en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal.

En cuanto a los ciclos de grado medio, están el de Postimpresión y Acabados Gráficos, el de Piedra Natural, y también el de Excavaciones y Sondeos. También se estrenan varios cursos de especialización, en plena expansión tras la reciente aprobación de la ley de FP. Se trata del curso de Implementación de redes 5G, de Robótica colaborativa, de Modelado de la Información en la Construcción y de Aeronaves Pilotadas de forma Remota (Drones).