La Policía Local de València, así como el equipo de salvamento de Cruz Roja en las playas de la capital valenciana, constatan a diario que este verano existe un problema grave con los bañistas irresponsables que no hacen caso a los socorristas cuando hay bandera roja y no respetan la prohibición de bañarse. No en vano, ha habido numerosos casos de ahogamientos y recientemente falleció un hombre en Pinedo.

Una bañista habitual de la playa del Cabanyal Mari Carmen Calvo declaraba a Levante-EMV que los socorristas «están todo el tiempo con el pito advirtiendo a la gente pero hay algunas personas que no les hacen caso. Los obligan a salir del agua y al rato cuando no está el personal de Cruz Roja se vuelven a meter», explicaba esta mujer. Ella mismo vio el caso de un hombre esta semana que fue reprendido por el socorrista, que accedió a salir del agua en primera instancia, pero que a la mínima ocasión, volvió a entrar al mar, pese a estar izada la bandera roja. Isabel Alberich, otra usuaria de esta playa, está de acuerdo con que se multe a los infractores y es conocedora de que se imponen multas superiores a los 700 euros. «Muchas personas no conocen el mar ni las corrientes y es un peligro», añadía. En esa línea, Maribel Chuliá, otra bañista, apuntaba que ayer mismo había bandera amarilla, porque la mar estaba bastante revuelta y la gente no hacía caso de las advertencias de los socorristas. Por eso, es partidaria también de multar. 15 sanciones este verano De hecho, Policía Local ya ha sancionado en lo que va de verano a 15 personas. Ayer, un par de agentes comentaban que el viernes impusieron una multa a una mujer de mediana edad que fue avisada en varias ocasiones por los socorristas y no accedió a salir del agua por sí misma. En otros casos, una policía explicaba que se les llama la atención, «y cuando te marchas, porque te vas a vigilar otra zona de la playa, vuelven a meterse en el mar». Otros inconscientes «no se toman en serio» los avisos y entonces tienen que proceder a multarlos. En especial, esta semana ha habido problemas con turistas ingleses y holandeses a los que hubo que sacarlos de las olas pese a estar izada la enseña bermellona. Los extranjeros minimizan el peligro del mar, en particular, los que vienen del norte de España y Europa. En ese sentido, el responsable de playas de la Policía Local, el inspector Juan Sánchez, subraya «la reiteración del hecho», como el denotante definitivo para que sancionen a los infractores, «con cuantías de más de 700 a 1.500 euros». «Siempre actuamos de la mano de Cruz Roja», se comunica al bañista que tiene que salir y si se reitera en hacer caso omiso «procedemos a imponer la sanción». En general, la gente suele hacer caso la mayor parte de las veces. Eso sí, «los hay demasiados atrevidos, que creen que pueden nadar en el mar como en la piscina; incluso otros que dicen desconocer la prohibición de bañarse, en particular, algunos turistas», añade el inspector. Te puede interesar: EMERGENCIAS ¡Está siendo un verano negro por ahogamientos! Recordemos estos 18 consejos para evitar disgustos Por su parte, Juan José Ruiz, jefe de playas de Cruz Roja, reconoce que este año hay más incidencias. «Debido a las condiciones marítimas, que son más peligrosas para el baño, se está necesitando más a la Policía Local que en años anteriores», comenta. El año pasado solo hubo dos banderas rojas y en cambio en lo que va de verano ya ha habido casi todos los días amarillas o rojas. «Estamos a mitad de verano y casi el 95% de los días tenemos cambios de banderas.En 2022, en el 60% de días no hubo», advierte este especialista. Eso sí, concluye que cuando los socorristas entran al agua a por alguien «es por su irresponsabilidad y por las malas condiciones del mar».