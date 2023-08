Dos veces ha ampliado el plazo Educación para que los futuros profesores puedan saber su destino laboral en el curso 2023-24 que para ellos empieza el 1 de septiembre. Hay 21.867 plazas vacantes para docentes, entre interinos y funcionarios de carrera, que no saben donde trabajarán en menos de un mes, ni en qué condiciones.

De hecho, muchos de ellos a estas alturas no han podido ni solicitar la vacante que quieren cubrir. Eso se debe a un error en la publicación de las listas el pasado jueves, donde faltaba gente, y a otro error en la aplicación el viernes, que impidió a cientos de docentes entrar para pedir la vacante en la que querían trabajar. El plazo acababa este lunes 7 de agosto a las 12, pero vistas las circunstancias, y para dar "tranquilidad" al profesorado, Educación anunció esta mañana que daba un día de gracia: el plazo ahora acababa a las 12 del martes 8 de agosto.

Y ahora el plazo se ha vuelto a ampliar, según figura en la web de Conselleria. Dos días más, hasta el próximo jueves nueve de agosto hasta las cinco de la tarde. Ese es el tiempo que tendrán los aspirantes para elegir la vacante que deseen cubrir. A pesar del retraso en la adjudicación de las plazas (que también ha ocurrido con otros gobiernos), Educación se ha comprometido a que los aspirantes tengan claro su destino "esta misma semana".

Conselleria explica que "se han vuelto a publicar algunos listados que contenían errores informáticos". Se trata, según explica el sindicato Stepv, de las plazas con el requisito del B2 de inglés, que normalmente se sobrecatalogan, es decir, que salen más de las necesarias. Es un error común cada año pero que obliga a publicar unos nuevos listados y dar tiempo a los aspirantes para revisar de nuevo sus peticines.

Pese a todo, Educación asegura que la situación "no cambia a efectos definitivos". Aunque los aspirantes tendrán hasta el jueves para elegir plaza, los detinos se sabrán ese mismo día. Educación, dirigida desde hace unos meses por el Partido Popular critica que "si el anterior Gobierno (de PSPV, Compromís y UP) hubiera hecho una buena planificación de todo el proceso se podría haber acelerado, pero no ha sido así".

El departamento que dirige José Antonio Rovira ofrece 21.867 plazas en las adjudicaciones de inicio de curso, 7.349 en el cuerpo de maestros y 14.518 en Secundaria y el resto de cuerpos (sectores singulares de FP, enseñanzas artísticas y EOI).

Fuentes de Educación explican que el motivo de esta ampliación de 24 horas es que los docentes "tengan tiempo suficiente para estudiar con detenimiento las plazas que pueden pedir y hacerlo con garantías". El departamento dirigido desde hace unos meses por el Partido Popular critica que "si el anterior Gobierno (de PSPV, Compromís y UP) hubiera hecho una buena planificación de todo el proceso se podría haber acelerado, pero no ha sido así".

Conselleria ha mandado un mensaje de "tranquilidad" a los docentes y explican que "habrá 48 horas de plazo a contar desde las 12 horas del 8 de agosto, cuando se cierra la petición de centros. Después, los docentes conocerán sus destinos, por lo que todo el proceso estará culminado esta misma semana".

Retraso con las adjudicaciones

El sindicato STEPV criticó el viernes "el retraso en la publicación de las adjudicaciones y los errores que se han ido corrigiendo con la publicación de diferentes listados". "Algunos errores se han mantenido en la adjudicación definitiva, con lo que tienen difícil solución", señaló en un comunicado.

Este retraso en las adjudicaciones lleva sucediendo varios años, también con el gobierno del Botánico. El actual se debe a varios factores, según explicó Conselleria de Educación. El primero es la orden de plantillas recién aprobada, casi al final de la legislatura, que conlleva un fuerte aumento de profesorado y de contratación. Esto, según Educación "ha provocado que el proceso se retrasara".

Además este año se han celebrado dos oposiciones atípicas y nuevas para estabilizar a 9.100 docentes interinos. El hecho de que fueran en junio, y además un proceso nuevo retrasaron el proceso. A estos 9.000 profesores cabe añadir otros 7.000 que esperaban plaza a través de comisión de servicios. En total se trata de 16.000 docentes que gestionar de golpe, lo que ha provocado que se retrase el proceso hasta la segunda semana de agosto, cuando los docentes deben estar en sus puestos el uno de septiembre.

Menos de un mes sin saber dónde trabajarán

Según STEPV, "todas las adjudicaciones de julio (traslados y supresiones, comisiones de servicios y adjudicaciones de inicio de curso) han sufrido un retraso por parte de la Conselleria que no tienen ninguna justificación, hecho que debería de hacer repensar a la administración los términos de las adjudicaciones", defendió STEPV.

El sindicato insiste en el daño que supone el retraso en las adjudicaciones ya que "implica que miles de docentes desconocen dónde van a trabajar en menos de un mes. Esto supone imposibilitar, en muchos casos, una verdadera conciliación familiar, debido al poco tiempo para organizar la forma de compaginar vida proefesional y personal".

El sindicato CSIF reivindicó por su parte a la nueva administración que agilice el proceso y que lleve a cabo una mejor planificación a lo largo de este curso. El sindicato, además, reclama que "no vuelva a ocurrir esta situación en un futuro, de manera que todos los profesionales docentes puedan saber antes de julio donde trabajarán el día 1 de septiembre". Una de las críticas del CSIF es que estos 16.000 docentes que todavía no saben donde trabajarán el 1 de septiembre no tendrán a penas tiempo para buscar un alquiler para asentarse en su destino.