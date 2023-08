Vicent Marzà: "No hay diferencias ideológicas entre los partidos de Compromís"

El síndic adjunto de Compromís de las Corts Valencianes y exconseller de Educación, Vicent Marzà, se aleja de los desencuentros internos de su coalición para lanzar un mensaje de«unidad y cohesión» ante la «revisión a fondo» que la formación tiene hacer del espacio valencianista. Cree que habrá investidura en el Gobierno central pero apremia a reconocer la «realidad plurinacional y diversa» de España.

¿Cómo definiría el nuevo Consell?

Vuelve el peor PP. El de la corrupción, los negocios de amiguitos y los recortes. El conseller de Sanidad fue el que inició la privatización de resonancias y la de Justicia de Vox trabajaba en la conselleria de Cooperación cuando se consumó el peor caso de corrupción. También han nombrado como ejemplo de transparencia a un director general de presidencia que hacía listas negras de periodistas en Canal 9. Es decir, quienes queremos a los servicios públicos vamos a sufrir porque vendrán recortes.

¿Y Educación? Usted fue conseller de Educación y defendió la enseñanza en valenciano con la ley de plurilingüismo que ahora se reformará por «la libertad de elección de las familias».

Es un retroceso. Me temo que la gestión será de ondear banderas y crear conflictos lingüísticos para poder seguir recortando. Los niños y niñas tienen que tener las mismas oportunidades de aprender castellano, valenciano e inglés. Somos la autonomía que más ha reducido el índice de exclusión social en los colegios y que más ha aumentado el aprendizaje de lenguas respecto al conjunto de materias. Ante un modelo que cohesiona y genera oportunidades, quieren segregar al alumnado en las aulas y que las familias decidan y digan al profesorado qué se ha de hacer y como se ha de estudiar. Eso va contra las oportunidades y contra los profesionales de la educación.

La designación de Morera como senador ha suscitado malestar interno en la coalición. ¿Entra dentro de la normalidad de la coalición?

En política lo importante son las políticas que hacemos y no los políticos. Es evidente que el proyecto está por encima de cualquier persona y la izquierda soberanista, feminista y ecologista es Compromís. Necesitamos ser muchos más y no hacer ruido en cuestiones internas que no importen a nadie. No voy a contribuir a hacer más ruido. Lo que necesitamos es que Compromís esté fuerte y que sea la casa común de toda la gente que ya está pero también de la que se ha quedado huérfana de representación en las Corts Valencianes y que ha dado apoyo a otras formaciones de izquierdas transformadoras.

¿Se refiere a los votantes de Unides Podem?

Si, del espacio ideológico de Podem y Esquerra Unida pero también otra gente como Esquerra Republicana o Pacma. Compromís está en disposición de ser la fuerza que aglutina todas las sensibilidades ideológicas y políticas de izquierdas. Podemos ir a por más y no reducirnos a broncas, sino ir hacia delante.

Enric Morera dijo que es momento de «una revisión de fondo» en Compromís. ¿Qué le hace falta a la coalición?

Es necesario superar la actual situación, unirnos a la interna y actuar cohesionados hacia fuera para ser cada vez más. Tenemos que incidir en los tres ejes ideológicos que definen como formación política de izquierdas a Compromís. Ser un proyecto feminista, soberanista y ecologista. No hay una diferencia ideológica entre miembros de la coalición que son de un partido u otro (Més, Iniciativa y Verds Equo) y creo que ahí es donde hemos de incidir, en esa unidad de tres ejes que nos permitan vincularnos más a los movimientos sociales.

¿ «Unirnos a la interna» significa llegar a ser un solo partido?

El camino de la unidad es el mejor. Estoy seguro de que daremos pasos en ese sentido y se ha de hacer lo antes posible porque lo importante son las cuestiones externas, no las internas y tener un instrumento de servicio a la ciudadanía. La ideología común ya existe, hay que incidir en el camino de unidad y cohesión.

Insiste en la cohesión ideológica, ¿es porque hay quien dice que Més es más soberanista e Iniciativa más de izquierdas?

Es porque esta semana he visto algunas declaraciones, pero creo que es evidente que no hay diferencias ideológicas. Yo me siento igual de cómodo trabajando con una compañera u otra, milite donde milite. No hay ninguna acción política que nos diferencie y tenemos que profundizar en los ejes que nos hacen fuertes.

En el futuro Compromís que conformarán, ¿apuesta por un hiperliderazgo o uno compartido?

Lo que está claro es que los proyectos políticos que perduran son en los que se trabaja en equipo. Tenemos gente muy potente y hemos resistido a los ciclos políticos. Cuando hay un momento regresivo para la izquierda y ‘derechizador’ aquí estamos con 15 diputados. Hemos de ir a equipos cohesionados, liderazgos compartidos y con gente nueva.

¿Cuál cree que ha de ser el papel del valencianismo en Madrid?

Clarísimamente el de la representación soberana del pueblo valenciano. Que nadie más que el pueblo valenciano nos diga lo que tenemos que hacer y estoy seguro que así será. Por eso es importante tener autonomía propia, discursiva y de voto, para representar los intereses de los valencianos por encima de todo.

¿Confía en que habrá gobierno o que iremos a repetición electoral en España?

Creo que se ha de trabajar para que haya un acuerdo que represente las realidades nacionales e ideológicas del Estado español y que el voto es claro: la extrema derecha no puede gobernar España porque existen fuerzas de izquierdas transformadoras que defienden los intereses de sus pueblos y naciones.

¿Cómo debería ser el cambio de modelo territorial en España?

Hay que cambiar el sistema de financiación autonómica y condonar la deuda ilegítima que tenemos los valencianos y que también han contraído otros territorios. No hace falta perjudicar a otros, sino que todos tengamos la financiación que nos toca.

¿Piensa que es posible reformar el sistema de financiación en esta legislatura sin retrasos?

Hace falta voluntad política y que el PP y el PSOE entiendan que España no es un estado centralista ni monolítico ni monolingüe. Las principales competencias dependen de las autonomías y se ha de poner más dinero en el saco territorial para mejorar la vida de la gente.