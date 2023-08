Al menos medio centenar de docentes, funcionarios que acabaron sus prácticas el año pasado y se sacaron la plaza, han reclamado que se pare el proceso de adjudicación de destinos para el curso 2023-24 ya que no pueden acceder a la plataforma informática de Conselleria de Educación para elegir sus preferencias. Este grupo de profesores de Enseñanza Primaria advierte que se puede crear «un agravio comparativo» respecto a otros maestros como interinos y funcionarios que han obtenido la plaza en el Proceso Extraordinario de Estabilización. Estos últimos trabajadores de la enseñanza pública sí que han podido acceder al sistema con su correspondiente contraseña y ya han formulado sus preferencias. Sin embargo, el funcionario en prácticas que no obtuvo destino definitivo en el Concurso de Traslados de 2023 no ha podido entrar en la plataforma electrónica por tazones ajenas a estas personas. Una de las afectadas recuerda además que hoy lunes, a las 12 horas, concluye el plazo para que cada aspirante comunique sus preferencias a Educación. Esto es: la lista con los centros escolares y localizaciones geográficas que más les interesan.

La joven señala que teóricamente su colectivo, según marca la ley, debería haber elegido en primer lugar y antes que los interinos y funcionarios en proceso de estabilización. Sin embargo, desde el miércoles «han intentado entrar sin éxito en la plataforma de Educación y nadie nos resuelve nada». Este grupo de profesores está «muy preocupado» y reitera que hay un «agravio comparativo» respecto a sus otros compañeros. Como solución inmediata, solicitan que se amplíe el período de tiempo para elegir destino y, ante todo, que les activen los privilegios para entrar al sistema. Por ende, exigen que se les incluya en el listado definitivo de provisión de personal de la Conselleria d’Educación para el curso 2023-2024.