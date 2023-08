La tercera ola de calor del verano est√° a la puerta de la esquina. Seg√ļn alerta la Agencia Estatal de Meteorolog√≠a (Aemet), los pr√≥ximos d√≠as, y especialmente uno de ellos, traer√°n temperaturas hist√≥ricas a Valencia hasta el punto de que podr√≠a registrarse la jornada m√°s c√°lida de los √ļltimos 73 a√Īos. Sea finalmente as√≠ o no, lo que est√° claro es que lo que est√° por llegar es, sin duda, el d√≠a m√°s caluroso del verano 2023.

De momento, la Aemet ya ha activado varias alertas meteorológicas que, sobre todo, afectarán al interior de Valencia, aunque el litoral también estará en preemergencia por altísimas temperaturas.

#OladeCalor. Hoy temperaturas pr√≥ximas a los valores normales para las fechas, m√°s altas en el interior. A partir de MA√ĎANA temperaturas muy altas. El jueves el calor se generaliza a casi todo el territorio. M√°ximas previstas hoy, ma√Īana y el jueves. pic.twitter.com/KwgfHb7Fff — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) 8 de agosto de 2023

El tiempo en Valencia: cu√°ndo llega lo peor

Para ma√Īana mi√©rcoles, 9 de agosto, la Agencia Estatal de Meteorolog√≠a mantiene vigente la alerta amarilla en todo el interior de la provincia de Valencia. All√≠ se pueden alcanzar temperaturas de hasta 38 grados a la sombra durante las primeras horas de la tarde, aunque al suroeste de la zona interior norte se podr√≠a llegar incluso a los 39 ¬ļC y, en el √°rea m√°s cercana a la Mancha del interior sur, a los 40 grados (siempre a la sombra, lo que significa que al sol esos valores pueden elevarse a√ļn m√°s).

No en vano, esas zonas est√°n situadas muy cerca geogr√°ficamente hablando de √°reas que, en esa jornada, permanecer√°n en alerta roja por altas temperaturas.

El jueves 10 de agosto ser√°, con diferencia, el peor d√≠a del verano en Valencia. Y es que toda la provincia estar√° en alerta naranja por valores t√©rmicos que podr√≠an superar los 40 ¬ļC a la sombra y que en puntos del interior y el prelitoral ser√°n a√ļn m√°s elevados debido a la entrada de viento de poniente.

En lugares como X√†tiva, la Aemet ya ha advertido de que se podr√≠an registrar marcas hist√≥ricas como los 47 ¬ļC. No obstante, que se alcancen estas temperaturas o no depender√° de cu√°nto avance el poniente y cu√°ndo y hasta d√≥nde empiecen a soplar las brisas marinas: todo el territorio en el que penetre la brisa llegada del mar ver√° reducida su temperatura, pero en todas las √°reas a las que no llegue, se ver√°n notablemente afectadas por el poniente.

Para la jornada siguiente, la del viernes 11 de agosto, la Aemet prev√© un ligero respiro en el tiempo en Valencia, puesto que anuncia un "descenso en las temperaturas". Pese a que el term√≥metro a√ļn continuar√° instalado en valores "muy c√°lidos, por encima de lo normal a mitad de agosto".

Lo más importante en esta tercera ola de calor del verano será la evolución de la brisa marina, ya que si ésta no resulta ser tan débil como se espera el jueves en el litoral de Valencia, el territorio se refrescaría a partir de primeras horas de la tarde y el mercurio no ascenderá tanto. Pero si las predicciones se cumplen, la brisas serán flojas y no penetrarán demasiado hacia el interior, lo que abrasará los territorios más alejados de la costa.