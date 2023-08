Es noticia La Aemet alerta: llega el peor día de calor del verano

La Sociedad Española de Epidemiología cree que no prohibir fumar en las terrazas es "un paso atrás" La entidad advierte de que no existe un "umbral seguro de exposición" al humo y recuerda que ya hay una ley que regula el tabaco en las terrazas, pero critica que no se hace uso de la misma