econozco que estoy preocupado por lo que parece avecinarse el próximo jueves. Las temperaturas máximas y mínimas ya han sido extremas en buena parte de España en julio y, tras una pausa, contraatacan con fuerza está semana.

Para mi zona próxima, el sudeste, es el jueves cuando las previsiones automáticas, incluso las más fiables, las de Aemet, no se contentan con llegar a 40 grados sino que amenazan con superar los 45, lo que sería un récord en muchas estaciones.

El que me lea y me escuche sabe que no soy aficionado a las exageraciones ni a las alarmas, pero sí creo que conviene advertir de que muchas actividades al aire libre, incluidas las laborales, deberían ser limitadas a primeras y últimas horas del día. Puede que llegue el día y la calima impida algo la insolación y eso haga que «sólo» nos quedemos con 40 o 42 pero debe imperar el principio de precaución.

Donde vivo no todos los años pasábamos de 40 y en los dos o tres últimos empieza a ser demasiado habitual y por eso temo al jueves. En esos días estaré a gusto a 30 con ventilador en casa como ahora lo estoy a 25, por la diferencia con lo que caerá fuera. El que no se consuela es porque no quiere.