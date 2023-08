Una decena de altos cargos del Botànic siguen en el Consell de Mazón

El Botànic no ha dejado el Consell, al menos, no en su totalidad. Pese a que hace casi un mes que Carlos Mazón asumió como presidente de la Generalitat y más de tres semanas desde que anunció a los componentes de su nuevo Consell, la izquierda sigue con presencia en el Gobierno autonómico. Hasta una decena de altos cargos nombrados por el tripartito continúan en sus puestos en la segunda línea del Ejecutivo valenciano, aunque cada caso tiene su peculiaridad, desde quienes tienen posibilidades de estar toda la legislatura hasta quienes piden ser destituidos.

"Estoy deseando que me cesen". La frase la podrían pronunciar los responsables de Emergencias, José María Ángel y Salva Almenar, director general de Interior, quienes han pedido ya por carta su relevo a la nueva consellera de Justicia, de Vox, (rechazado por este área), pero en este caso es de Manuel Aldeguer, director general de Agua, perteneciente a la Conselleria de Medio Ambiente que dirige la 'popular' Salomé Pradas. "Es una situación extraña, no me importa echar una mano en el traspaso de poderes, pero nadie nos dice nada", explica a este periódico.

Según señala Aldeguer, son varios los proyectos que está ejecutando y por los que los nuevos responsables no han mostrado interés. "No se pueden dejar morir los proyectos ni dejarlos en una situación de interinidad, hay mucho dinero en juego", explica al tiempo que critica la "falta de interés" de la nueva administración en las inversiones en infraestructuras hídricas. "Hay quienes solo se preocupan de política de humo y gestos, es una manera de entender la política distinta a la mía", agrega.

No es el único que sigue en su oficina dentro del departamento que dirige Pradas. María Luisa Martínez Mora, directora general de Puertos, Aeropuertos y Costas sigue sin ser cesada pese a que es, además, concejala en el equipo de gobierno de Mislata. Lo llamativo es que Martínez continúa en su puesto mientras otros compañeros de su área, como Joan Piquer, desde el pasado 28 de julio exdirector general de Calidad y Educación Ambiental, o Vicente García Nebot, de Urbanismo, siguen sin repuesto.

Firmar ayudas en el último momento

La socialista Silvia Cerdà, directora general de Industria, Energía y Minas (área desdoblada en dos dentro de la conselleria de Pradas), continúa en su puesto y firmando resoluciones. "Yo sigo ejerciendo mis funciones", explica a Levante-EMV. De hecho, se congratula de haber logrado sacar adelante el pasado 1 de agosto la resolución del Plan estratégido de industria con ayudas para la competitividad de más de 600 pymes.

Cerdà y la valencianista Julia Companys, directora del Ivace, son las únicas que continúan del Botànic en este departamento aunque la destitución de la primera tendría que traer dos nombramientos. Su relevo podría llegar el viernes siempre que haya sustitutos elegidos. Más cargos botánicos mantienen sus competencias en la Conselleria de Hacienda. Es el área en el que cuenta con más perfiles procedentes del tripartito de izquierdas y cuenta con algunos casos que prevén seguir toda la legislatura.

Hacienda, con más mestizaje

Es la situación de José Manuel García Duarte, quien ya aparece en el organigrama de la página oficial de la Conselleria de Hacienda como director general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, puesto que tenía ya durante el gobierno del Botànic. Su continuidad fue la primera de la que se informó mientras el PP configuraba su equipo, antes incluso de que se conociera el nombre de Ruth Merino como responsable de esta cartera.

También seguirá la hasta ahora secretaria autonómica de Financiación y Modelo Económico, Mako Mira, aunque en su caso ha puntualizado que será un asunto "transitorio" que está enfocada a distintos proyectos que necesitan algo de tiempo para hacer un traspaso efectivo, como el de Volkswagen en Sagunt. En este área sigue la interventora general, Amparo Adam, así como la responsable de la Agencia Tributaria Valenciana, Sonia Díaz.

Tampoco hay relevo, de momento, para el actual director general del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, al que se le valora su gestión al frente del ente. "Dejemos al tiempo hacer su trabajo", dijo Illueca en un tuit contestando al exjefe de gabinete de Mónica Oltra, Miquel Real, que criticó que de los tres cargos que tenía Compromís en Hacienda, el nuevo gobierno haya cesado a los tres mientras que de los seis cargos de los socialistas solo se hayan destituido a dos.

Entre ellos, Eva Martínez, directora general de Presupuestos, que igual que Rafael Beneyto, director general de Tributos y Juego, han sido destituidos en el DOGV, pero sin un reemplazo por lo que estos puestos siguen vacíos. Algo similar a lo que ocurre en la secretaría autonómica de Administración Pública (que antes estaba unida a Justicia) y la de Economía elevando hasta la veintena los cargos que están a la espera de que el último pleno del Consell antes de unas breves vacaciones muestre la alineación completa del nuevo Gobierno y a falta de que los cambios lleguen también al sector público instrumental como Ferrocarrils o la Agencia Valenciana de Innovación.