Marquen con rojo en el calendario la fecha de mañana jueves 10 de agosto de 2023 porque puede pasar a la historia como el día más caluroso de todos los tiempos en la Comunitat Valenciana. Así lo espera la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), cuya previsión alerta de que en Xàtiva y Carcaixent se podrían superar los 47 ºC debido a que la masa aire africano supercálido que está achicharrando España de oeste a este en esta tercera ola de calor del verano llegará a tierras valencianas recalentada por el viento de poniente.

Desde que en 1881 los observatorios de las tres capitales valencianas alcanzaron por primera vez máximas superiores a los 40 ºC, nunca el mercurio ha escalado por encima de los 47 ºC en nuestro territorio. La temperaratura más elevada registrada hasta ahora en la Comunitat Valenciana son los 47,0 ºC que marcó el lunes 4 de julio de 1994 el termómetro en el observatorio que la Confederación Hidrográfica del Segura tiene en Orihuela, según explica el jefe de Climatología de la Aemet en la Comunitat, José Ángel Núñez. En el conjunto de España el récord de temperatura más alta son los 47,6 ºC que se alcanzaron el 14 de agosto de 2021 en el municipio cordobés de La Rambla.

Aire africano, poniente y poca brisa, el cóctel perfecto

El delegado territorial de la Aemet en la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, apunta que la previsión de que este jueves se pueda superar el récord de temperatura máxima se debe a la combinación de tres factores. El primero es la masa de aire continental africana, muy cálida y seca, responsable de esta tercera ola de calor del verano. "Se trata de una de las masas más cálidas de las últimas décadas con valores de entre 28º y 30º grados a 1.500 metros de altura, que es una temperatura muy elevada", explica. Esta entrada de aire africano llegará a la Comunitat Valenciana el jueves "más recalentada y seca aún, por el viento de poniente, ya que el aire conforme va descendiendo en altura desde la meseta al litoral se va calentando por el efecto Foehn".

"Una de las masas más cálidas de las últimas décadas con valores de entre 28º y 30º grados a 1.500 metros de altura, que es una temperatura muy elevada" Jorge Tamayo - Delegado territorial de la Aemet en la Comunitat Valenciana

El tercer componente de este cóctel perfecto, y que determinará si se supera o no el récord de temperaturas, será la brisa del mar. "El efecto clave es que la brisa entre más o menos tarde, pues si se retrasa tendremos temperaturas muy altas", advierte Tamayo. La brisa se produce por la diferencia de temperaturas entre la tierra y el mar. En dias de mucho calor, después del mediodía entra la brisa y suaviza las temperaturas, pero este verano detalla el portavoz de la Aemet "el agua del mar está mucho más caliente de lo habitual y, por tanto, este factor compensador de las temperaturas se puede retrasar o penetrar poco tierra adentro".

Municipios por su situación geográfica más al resguardo de las brisas, como Xàtiva y Carcaixent, y también Orihuela, son las principales sartenes valencianas en situaciones de viento de poniente. De ahí que se espere que el jueves sus estaciones meteorológicas superen los 47,0 ºC. La Aemet ha activado la alerta naranja por temperaturas máximas superiores a 40 ºC en todo el territorio de las provincias de Valencia y Alicante.

La previsión es que en las comarcas de la Costera, la Vall d'Albaida, la Canal de Navarrés, y en la Ribera Alta, así como en la Vega Baja, se superen los 46 ºC. En el Rincón de Ademuz, la Serrania y la Plana de Utiel-Requena y en el Valle de Ayora el termómetro se situará mañana entre los 41º y 45 ºC. En la provincia de Castelló toda franja más interior estarà en alerta amarilla por temperturas superiores a los 36 ºC, mientras que en comarcas como el Alto Mijares y el Alto Palancia se podrían superar los 40 ºC. También se esperan máximas por encima de los 40º C en el Camp de Túria y en la Hoya de Buñol-Chiva.

En la franja costera, precisamente por el efecto de la brisa, las temperaturas no superarán los 40ºC salvo en la Safor, pero si que estarán por encima de los 36ºC en la ciudad de València, en l'Horta Nord y Sud, el Camp de Morvedre y en la Ribera Baixa. En los municipios más pegados al litoral se espera una humedad relativa alrededor del 50 %, con lo cual la sensación de bochorno será muy agobiante.

Precisamente, y como consecuencia directa de que el mar está más cálido de lo normal, ciudades costeras como València estan batiendo este verano todos los récords de noches tórridas en las que las mínimas no bajan de los 25º C. En las 27 madrugadas que van del 13 de julio hasta hoy 8 de agosto, el termómetro siempre ha estado por encima de los 25º C en 22 de ellas. Es más, las mínimas no bajan de los 20 grados desde el 19 de junio pasado y este año ya llevamos 58 noches tropicales con mínima mayor o igual a 20 ºC, la primera el pasado 28 de mayo.

"En la próxima década superaremos los 50º C de máxima"

Para el delegado territorial de la Aemet en la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, quedan pocas dudas de que en la próxima década se alcancen los 50 ºC de máxima: "todas las observaciones coinciden en que la temperatura media está aumentando debido al cambio climático y los modelos númericos apuntan que esa tendencia va a continuar. Si la media sube, es lógico que los episodios extremos de calor también lo hagan. De hecho se estima que por cada aumento de un grado de la temperatura media, los valores extremos pueden crecer 5 ºC". Por tanto, para Tamayo, "si ya hemos alcanzado máximas superiores a los 47 ºC y la tendencia es que aumente la temperatura media, en la próxima década no será extraño llegar a los 50º C".

Precaución extrema ante el riesgo de incendios

Ante el pico de calor histórico que se espera mañana, el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha emitido un aviso especial ante la posibilidad de que muchos municipios de la Comunitat Valenciana, en especial en el interior y litoral sur de Valencia y en el interior norte y litoral de Alicante, ya hoy miércoles superen los 40 grados de máxima.

Desde la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) se recomienda a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias que tanto hoy como mañana jueves mantengan la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que emita durante esos días el CCE con la finalidad de activar con antelación sus protocolos de actuación y establecer las medidas preventivas en sus respectivos ámbitos.

Además hace hincapié en los municipios y organismos con competencias en la vigilancia de superficies forestales a los que ha pedido que limiten "al máximo" todas las actividades previstas en los espacios forestales y de vegetación, dado que el el riesgo de incendios es extremo.

No hay que olvidar que el 4 de julio de 1994, la única vez que se han alcanzado los 47 ºC en la Comunitat Valenciana, fue un lunes negro "por los incendios forestales, que provocaron 14 muertos y arrasaron 140.000 hectáreas", recuerda el jefe de Climatología de la Aemet en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez.