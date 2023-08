Todavía no se sabe si el área de salud de Dénia volverá a manos públicas el próximo 1 de febrero de 2024, tal como dejó planeado el Botànic antes de las elecciones del 28M, pero a lo que sí se ha comprometido el nuevo conseller de Sanidad del PP, Marciano Gómez, es a que las áreas que fueron revertidas seguirán siendo públicas. Así lo ha asegurado hoy Gómez en una entrevista que ha concedido en À Punt, en la que ha descartado de plano recorrer el camino inverso en las áreas de salud de la Ribera y Torrevieja que fueron recuperadas para la gestión pública en 2018 y 2021, respectivamente, según el plan trazado por Ximo Puig de desmantelar el modelo Alzira levantado por el Partido Popular.

"No, donde tengamos una gestión directa, tenemos que intentar mejorar esa gestión de forma eficaz y eficiente pero no nos lo planteamos" (recorrer el camino inverso de volver a privatizar los departamentos de salud), ha dicho Gómez que ha apuntado que desde muchos puntos de vista no sería una buena estrategia: "personal, condiciones laborales... es difícil".

Vox pide dar marcha atrás en Torrevieja

El posicionamiento público de Gómez aleja el fantasma de que el nuevo Gobierno autonómico de PP y Vox reedite el modelo Alzira (del que Gómez fue en parte ideólogo en su etapa con Eduardo Zaplana como presidente y Joaquín Farnós como conseller de Sanidad) y ponga nuevas áreas de salud bajo este modelo híbrido, que dejaba el peso de la construcción de hospitales en manos privadas a cambio de un cánon por "paciente" del área de salud por un periodo de 15 años.

Precisamente hoy, desde el PSPV-PSOE denunciaba que Vox sí estaba promoviendo dar marcha atrás en esta decisión. Así, el portavoz socialista de Sanidad en las Corts, Rafa Simó, ha denunciado que el Gobierno de Mazón estaría buscando esta vuelta atrás y que Vox estaría siendo el "brazo ejecutor" y había empezado por presentar mociones en los consistorios de la Vega Baja solicitando esta reprivatización del hospital de Torrevieja acogiéndose, según aseguran, a la necesidad de dar el mejor servicio "al menor coste posible". Gómez, sin embargo, ha descartado de plano esta posibilidad considerando los problemas a todos los niveles que conllevaría esta decisión.

¿Qué pasa en Dénia y Manises?

Lo que Gómez no ha aclarado es el futuro de las dos reversiones ya programadas y que, en principio, el equipo del exconseller Miguel Mínguez dejó en marcha. De esta forma, el próximo 1 de febrero de 2024, Sanidad debería recuperar el área de salud de Dénia bajo gestión pública (ahora en manos de Ribera Salud, empresa que gestionaba cuatro de las cinco concesiones realizadas en su día por el PP) y el 7 de mayo de 2024 tendría que hacer lo mismo con el área de Manises (gestionada por Sanitas). A ambas concesionarias el equipo de Mínguez les notificó con un año de antelación el fin del contrato y su negativa a ir a una prórroga.

Aquí, Gómez ha dicho que "todos los escenarios están encima de la mesa", pero que su intención era la de no precipitarse. Eso sí, según el nuevo conseller, la decisión sobre el futuro de estos departamentos se tomaría valorando cuestiones "de eficacia y eficiencia" porque él "jamás" iba a tomar una decisión "por ideología" aunque sí ha dejado claro que iba a recurrir a la sanidad privada "sin ningún tipo de ambages", cuando ha sido preguntado por la reducción de las listas de espera.

"Yo no tengo ningún problema en decir que voy a utilizar todos los recursos sanitarios, todos, para tratar a los ciudadanos. Previamente voy a intentar mejorar la gestión de lo público y después, de manera complementaria, contaría con la privada como ya lo hicimos en el 96 con el primer plan de choque", ha asegurado en referencia al sistema de derivación de pacientes a hospitales privados para operarse de cosas no urgentes que se sigue utilizando, incluso de manera intensa en los últimos años de gobierno del Botànic por el atasco que supuso la pandemia de covid.

Si hay prórroga del contrato, será de un año

En este sentido, el conseller deja la puerta abierta a que Sanidad gane tiempo con una prórroga del contrato ya que quedan menos de seis meses para la reversión en Dénia. Con todo, si se fuera a la prórroga "se haría por un año, y en ese año se controlaría y se evaluaría el funcionamiento en varios indicadores, pero nunca se prorrogaría más de un año de forma automática".

Para tomar esa decisión sobre el futuro de Dénia, Manises y sobre si hay incluso que mover las fronteras de los departamentos de salud o cambiar las carteras de servicio, el nuevo conseller quiere hacer una auditoría de la sanidad valenciana utilizando todos los datos que se recopilan en conselleria "y que son muchísimos". "En función de lo que veamos, tomaremos decisiones. Desde la adecuación del mapa sanitario si toca a la construcción de un hospital en un sitio u otro".