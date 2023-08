«El poniente y la brisa del mar han estado todo el día peleándose y al final la batalla la ha ganado el primero». De esta forma tan gráfica explica el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, la situación tan peculiar que llevó ayer a que enclaves tan cercanos a la costa como València y el aeropuerto de Manises batieran sus récords de temperaturas.

El diagrama de la evolución horaria del mercurio en el observatorio de la Aemet en los Jardines de Viveros de ayer, el día más caluroso de la historia en València con 44,7 ºC, es la crónica del minuto y resultado del pugilato que el poniente y la brisa del mar disputaron durante alrededor de dos horas en el Cap i Casal.

A priori, según Tamayo, el poniente lo tenía complicado porque no partía con la fuerza habitual que lo suele hacer por esta época del año. «La velocidad media del viento suele estar sobre los 50 km/h, y ayer como mucho alcanzó los 30 km/h», detalla. Aunque no ha sido un poniente demoledor, el as bajo la manga que escondía en forma de masa de aire sahariano inusualmente cálida en altura, le ha beneficiado.

Un verano atípico

No obstante la victoria del calor abrasador que ha dejado un récord de temperatura en València que pasará a los anales de la historia, es más por incomparecencia de la brisa que mérito del poniente. Tamayo explica que en un verano en el cual el agua del mar está mucho más caliente de lo normal, «las brisas están siendo muy débiles». El viento húmedo de mar a tierra que se origina por la diferencia de temperatura, es el responsable de que en situaciones de viento poniente las temperaturas más altas se alcancen en la zona prelitoral y no en la franja costera, donde a partir de las 12.00 horas suele levantarse la brisa.

Este verano el gradiente o la diferencia entre la temperatura del mar y de la tierra es menor y, por tanto, las brisas son más débiles y penetran menos en el interior. En la gráfica horaria de Viveros se observa como la temperatura sube hasta que las 12.00 horas entra la brisa y se estabiliza, pero entre las 14.00 y las 16.00 horas, el poniente gana a la débil brisa y por ello se llega a los 44,7 ºC A partir de esa hora la brisa gana fuerza y la temperatura cae bruscamente 12 grados en una hora.

Tamayo sostiene que «aún queda mucho verano por delante» para poder asegurar que la jornada de ayer sea la más calurosa de 2023, sobre todo en un atípico verano donde las olas de calor hasta ahora están siendo menos duraderas que el año pasado pero con picos de temperatura más extremos.