Por qué no dimiten los altos cargos de Emergencias

La broma de que en política dimitir suena a nombre ruso se eleva a la paradoja en el caso de José María Ángel y Salva Almenar como máximos responsables de Emergencias de la Generalitat. Ambos seguirán al frente del operativo contra los incendios durante todo el verano, el primero como secretario autonómico de esta área y el segundo como director general de Interior, pese a que su deseo es irse.

Sus reiteradas peticiones de cese no han surtido efecto y el último pleno del Consell antes de vacaciones aprobó el nombramiento de 15 nuevos altos cargos, pero, sin embargo, sus nombres o el de sus sustitutos no fue pronunciado por lo que siguen en el cargo. Hay entonces quien se pregunta si no podrían tomar la decisión por su cuenta y dimitir. Sin embargo, esta opción no es viable. Y no porque suene a ruso.

Ángel y Almenar no dimitirán de sus puestos ya no por las apelaciones a la responsabilidad, sino porque no pueden. Legalmente no hay ordenamiento para ello. Aunque quisieran, como están manifestando, su salida no sería oficial. No hay cartas de renuncias que valgan porque no habría publicación en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), ya que los nombramientos y los ceses son parte de las funciones del pleno del Consell, único ente autorizado para ello.

Según la Ley 5/1983 de Gobierno Valenciano, en su artículo 17 que entre las funciones del Consell se encuentra "nombrar y separar a los altos cargos de la Administración de la Generalitat, a propuesta del conseller correspondiente". En el artículo 28 se concreta que es tarea de los consellers "proponer al Consell el nombramiento y cese de altos cargos de su departamento".

Así pues, se produce lo que los afectados consideran la "anomalía" de querer abandonar su puesto en la Administración y no poder hacerlo hasta que no se haga efectivo su cese bajo un acuerdo del Consell. Y estos acuerdos no se pueden dar si no se reúne el pleno del Ejecutivo y si, obviamente, este no está de acuerdo en que se lleven a cabo. Y, de momento, el bipartito no parece dispuesto a su relevo.

No habrá nuevos plenos del Consell hasta, como mínimo, finales de agosto ya que el Ejecutivo se toma un respiro. No se prevén entonces cambios en la dirección de Emergencias pese a la situación de riesgo por incendios y las reiteradas manifestaciones de los afectados de querer su marcha. Tampoco la responsable de Justicia, Elisa Núñez, de Vox, parece dispuesta a un cambio, al menos, de momento. El miércoles ya señaló que seguirán "de manera transitoria". Sin la propuesta de cese de la consellera y el acuerdo del pleno, cualquier dimisión sería papel mojado.