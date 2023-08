Aitana Mas: «No quiero un futuro Compromís donde las tres voces se difuminen»

Compromís acabó el curso con un desencuentro por la designación del senador territorial, Enric Morera, y el verano ha dejado el conflicto en standby. Aitana Mas señala que la coalición se encuentra en una transición, tanto en liderazgos como por estar en la oposición para definir «qué queremos ser de mayores». No define su posición sobre ser un único partido pero avisa de que «todas las voces han de estar presentes».

¿Cómo definiría el momento político de Compromís?

Es un momento de transición que atravesamos desde hace ya un año, tanto en liderazgos como en no estar ya en el gobierno. Llega un momento en el que hemos de parar y pensar cuál es el proyecto político que queremos ofrecer y en qué se va a basar ese proyecto. Lo de después es quién lo lidere, pero lo más importante es hablar de cómo ser útiles en la oposición y cómo vamos a conseguir volver a gobernar en el 2027.

Hay quien apunta a una revisión a fondo del proyecto, ¿qué entiende usted por eso?

Primero deberíamos centrarnos en el mensaje, en la política que quiere hacer Compromís y si eso requiere o no de una transformación orgánica y qué opina la militancia. No me gusta dar por sentado ninguna de las opciones orgánicas de Compromís porque creo que primero tendríamos que iniciar un proceso de escucha desde la ‘transición amable’ para saber qué queremos ser de mayores. Si queremos ser una coalición, una federación, abrir nuestras puertas a que se sume más gente del espacio progresista valenciano...es una reflexión que no nos corresponde guiar a las direcciones de los partidos, sino que tiene que darse en un espacio común de la militancia de todos los partidos de Compromís.

¿Y de que sería partidaria?

No creo que yo, como persona que forma parte de la dirección de uno de los partidos, tenga que canalizar mi opinión para poder hacerla valer. Ahora tenemos dos retos. El primero, debatir y reflexionar sobre el papel de Compromís para combatir el gobierno de Mazón y por otra parte, ver qué queremos ser dentro de casa.

"Hemos de reflexionar sobre cómo estamos actuando y si queremos una transición de imposiciones o colectiva, como ha sido siempre"

Iniciativa se apartó de los órganos de Compromís por la elección de Morera como senador. ¿Cómo están esas aguas?

Estamos en un mes en el que todos necesitábamos vacaciones y la situación continúa igual. Hemos cerrado los asuntos urgentes pero quedan cosas por resolver y hemos de parar y pensar cómo estamos actuando cada uno y cómo vamos a hacer esa ‘transición amable’. Si la vamos a hacer con imposiciones o de manera colectiva como siempre ha funcionado Compromís.

Més llama a la unidad y la cohesión para hacer crecer a Compromís, dicen que «no hay diferencias ideológicas» en la coalición. ¿Está de acuerdo?

Si Compromís fuera un solo partido no habría diferencias ideológicas, pero somos tres. Confluimos ideológicamente en gran medida pero no somos lo mismo. Es como si dijéramos que el PSOE y Compromís no tienen diferencias ideológicas. Han gobernado juntos pero también tienen diferencias. En Iniciativa hemos abogado siempre por un discurso mucho más transversal y que ha calado en un votante de un perfil que no es el del antiguo Bloc o Els Verds y eso es lo que nos ha hecho enriquecer Compromís. Que cada uno de los partidos ha sabido aportar su propia pata. Eso lo tenemos que potenciar y no quiere decir que no estemos cohesionados. Todas las voces son necesarias. Yo no veo un proyecto de futuro de Compromís donde no estén presentes todas las voces. No quiero un proyecto donde se difuminen.

¿Cómo deberían ser los equilibrios para que las tres patas estén cómodas en la coalición?

Son los que nos hemos marcado desde el primer momento. Compromís ha de funcionar como hasta ahora: a base a consensos, porcentajes de representación y a un diálogo permanente. Lo que hemos reclamado es continuar bajo estas premisas y tenerlas presentes.

¿Cree que sería bueno trabajar con Podem y EU para representar a este espacio en las Corts ya que están fuera?.

Claro. Compromís es la fuerza progresista que no representa al bipartidismo. También tenemos la responsabilidad de representar a votantes que confiaron en otras fuerzas políticas de izquierdas que no han entrado en las Corts y eso supone iniciar diálogos para hacerles partícipes.

"Tenemos la responsabilidad de representar a votantes que confiaron en otras fuerzas de izquierdas que no han entrado en las Corts"

¿Sería deseable o ‘replicable’ un Sumar valenciano incluyendo a EU y Podem? Contar con ellos de manera recurrente.

No veo por qué no. Tenemos que ver qué espacio se construye a partir de Compromís y cómo vamos a canalizar las demandas y medidas que desde el resto de partidos que se han quedado fuera también quieren que tramitemos en las Corts. Hemos de unir fuerzas y esfuerzos.

¿Y en Iniciativa, en qué punto están los equilibrios internos?

Igual que en el último congreso de Iniciativa, que yo sepa no hay novedad.

¿Y su relación con Mireia Mollà tras su destitución el año pasado?

Tenemos una relación cordial, con normalidad como siempre la hemos tenido. Podemos estar de acuerdo en unas cosas y en desacuerdo en otras, pero bueno como con cualquier otra persona del partido.

¿Es pronto para preguntarle sobre liderazgos futuros?.

Si, partido a partido.

¿Cree que Oltra volverá a primera línea de la política?.

Es una decisión que le corresponde tomar a ella en el momento que ella decida. Tengo mis deseos y mis ilusiones.

¿Qué papel ha de jugar Compromís dentro de Sumar?

Tiene que liderar la voz valenciana dentro del espacio de Sumar en el grupo parlamentario y continuar con el trabajo de Joan Baldoví y ahora con más fuerza. Tejer complicidades dentro del grupo y los líderes valencianistas, en este caso Àgueda Micó y Alberto Ibáñez, tendrán que ver cómo equiilibrar las fuerzas. Han pedido una portavocía adjunta y eso es un primer paso para tener voz.

¿Está de acuerdo en condicionar su apoyo a Sánchez a cambio de compromisos con la financiación y las inversiones?

Estas cuestiones no es que sean condiciones es que son obligaciones. Hemos sido vehementes con esto porque es de justicia. En la anterior legislatura se avanzó un poco pero en esta, con sensibilidades plurinacionales en el Gobierno, es un elemento de negociación.

"La tercera conselleria del gobierno valenciano es la deuda, nos la tienen que condonar"

¿Cree que será la legislatura del cambio de modelo de financiación autonómica?

Lo espero y lo deseo porque la deuda es la segunda o tercera conselleria del Consell. Un sistema de financiación que nos sitúe en la media y una condonación de la deuda nos hará tener un bienestar como el del resto de territorios.

¿Cómo ve el nuevo Consell? ¿Cuáles son sus primeras percepciones?

La palabra es decepción. Que la primera medida del gobierno de Mazón sea eliminar el impuesto de sucesiones, que afecta a un 10 % de la población, la que mas dinero tiene, es decepcionante. En la configuración de la estructura del Consell, en una ola de calor histórica de con temperaturas récord, el gobierno no ha tenido la valentía y responsabilidad de dar respuesta a una transición ecológica necesaria para poder sobrevivir en el futuro. Por último, hay falta de transparencia. No conocemos las agendas de los consellers y es lo más sencillo de hacer. Lo que hacen es volver a la oscuridad, encerrarse, esconder las gestiones y reuniones y eso es muy preocupante.