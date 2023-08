La vicepresidenta de la Diputación de Valencia y diputada de Ens Uneix, Natalia Enguix, ha afirmado que el PSPV "le ofreció un sueldito a Jorge Rodríguez con la condición de quedarse en casa" y no montar una candidatura cuando abandonó el partido en 2019 tras ser investigado en el caso Alquería del que ahora ha sido absuelto para "no molestar al PSPV", tal como ha señalado Enguix.

Así lo ha expresado la también concejala en Ontinyent en una entrevista en Les Notícies del Matí de À Punt, donde ha apuntado que "ellos (los socialistas) han sido tontos de dejar perder un líder como Jorge Rodríguez, un alcalde que ha ganado tres mayorías absolutas y que todo el mundo sabemos el carisma que tiene y dónde podía haber llegado y ellos no querían que fuera una competencia". Enguix también ha cargado contra la síndica del PSPV en Les Corts, Rebeca Torró, que "ha sido secretaria autonómica y consellera gracias a la traición a Jorge Rodríguez". "Era su mano derecha y pasó a traicionar a su alcalde", ha afirmado y ha asegurado que gracias a ello "consiguió un puesto en la administración autonómica".

"Primero disculpas y después, respeto"

"Ella es la que menos tiene que hablar, a ella sí que la compró el PSPV", ha aseverado, y ha dicho que "nunca se presentó a unas elecciones municipales porque no ha querido competir con Jorge Rodríguez, porque sabe que perdería". "Se ha presentado en una lista autonómica y en Ontinyent ha quedado por detrás del PP y de Compromís. Solo se ha dedicado a perder elecciones", ha zanjado.

Según Enguix, quienes acabaron formando Ens Uneix respetaron que Torró se quedara en el PSPV, y ella al principio "hacía de intermediaria y negociaba que Jorge se quedara", pero luego "convocó una asamblea con los militantes a espaldas de Rodríguez" diciendo "todo lo contrario".

Preguntada sobre si las disculpas por parte del PSPV hubieran bastado para firmar un pacto con los socialistas, ha señalado: "primero disculpas y después, respeto". "Lo primero que pedimos fue respeto, tanto al PP como al PSPV. Con el PP, (el presidente) Vicent Mompó vino y se negoció desde el primer día. Si quieres ser presidente, qué menos que venir", ha señalado y ha criticado que el candidato socialista, Carlos Fernández Bielsa, no se desplazara a Ontinyent a negociar.

Enguix también ha considerado que ha habido un "desprecio" hacia Rodríguez por parte del PSPV: "No puedes invitar a una ministra a Albaida y no pasar por Ontinyent que es la capital". Sin embargo, ha rechazado que estén "obcecados" en "llevarse mal con el PSPV": "No tenemos tiempo para dedicarnos a pelearnos con ellos, aunque a ellos no les parezca lo mismo".

"Hemos parado a la extrema derecha"

Enguix ha defendido que ha sido Ens Uneix al conseguir su diputado por la Vall d'Albaida (que bailó entre ellos y el PP hasta el recuento) quien ha "parado a la extrema derecha". "Gracias a Ens Uneix hemos conseguido que la diputación no esté gobernada por PP y Vox, sino que hemos podido entrar". En este sentido, ha indicado que también están abiertas las negociaciones con el PP respecto a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y ha indicado que el hecho de que obtengan la presidencia "puede estar encima de la mesa".

Preguntada por la ideología de la formación, Enguix ha señalado que Ens Uneix es un partido "progresista" donde "también hay gente que viene del PP que se siente más cómoda que en el PP". De ella misma ha señalado que es "una persona progresista y de izquierdas y también de centro", y ha asegurado que el gobierno de la Diputación también es "progresista" tanto por su parte como por la del PP.

"Los socialistas nunca abandonamos a Rodríguez"

Los socialistas, por su parte, han replicado que se comportaron "con ética y moral" y que "el problema en este caso lo tiene la señora Enguix y Ens Uneix, que han pactado con quienes recortan derechos y niegan la violencia machista. Un pacto que esconde cosas y que saldrán a la luz más pronto que tarde", seña la secretaria general del PSPV en Ontinyent, Patricia Folgado. "Basta de hablar de Rebeca Torró, que lleva más de 20 años en el PSPV y que siempre ha estado en este partido. Esto no lo pueden decir todos en Ontinyent", continúa.

Asimismo, Folgado asegura que los socialistas "hemos estado junto a Jorge Rodríguez siempre. Nunca lo abandonamos y no tratamos de comprar a nadie como ha hecho ahora el PP con Ens Uneix". De hecho, señala, "ofrecimos a Rodríguez una salida con dignidad cuando se abrió el sumario de la causa, pero él prefirió el personalismo", sostienen, al tiempo que recuerdan que "optó por armar su propia candidatura entorno a su figura y como decimos, el tiempo dirá en que acaba el error mayúsculo de pactar con la peor derecha que se ha visto nunca en la Comunitat Valenciana".

No llegaron a emitir un sueldo pero sí se le ofreció ayuda en una situación difícil, según los socialistas. "Lo que el partido le ofreció fue una salida digna mientras se investigaba el caso, apoyarlo y estudiar posibilidades y que en el plano personal le afectara lo menos posible, porque el PSPV nunca dudó de su inocencia y de que esto iba a quedar en nada. Por eso el PSPV estuvo junto a Jorge Rodríguez hasta el último momento. Pero nunca se materializó en nada porque en realidad Rodríguez ya llevaba meses montando su propio partido, como se demostró enseguida", explican fuentes del partido.