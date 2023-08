La vicepresidenta de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) y presidenta de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) de la provincia de Valencia, Eva Blasco, duda de que los seguros de viaje contra las temperaturas extremas que preparan compañías estadounidenses especializadas en asegurar a los viajeros contra las inclemencias del tiempo sean viables entre los valencianos que salen de viaje y en el resto del mercado turístico español.

Temperaturas extremas como las que vivió ayer la Comunitat Valeniciana, con registros de casi 47 grados, podrían tener acceso a un reembolso por no poder disfrutar de las vacaciones. Las olas de calor, cada vez más acuciantes durante el verano, empiezan a ser tenidas en cuenta como fenómenos extraordinarios por las aseguradoras de viaje extranjeras especializadas en riesgos climáticos, que se plantean incluirlas entre las coberturas que ofrecen habitualmente.

Seguros contra las inclemencias del tiempo

Una de ellas es la aseguradora estadounidense Sensible Weather, especializada en riesgos meterológicos, que ya ofrece seguros a sus clientes para viajes que se vean interrumpidos por la lluvia o incluso, en el caso del turismo invernal, también cubre la falta de nieve. Esta compañía ha anunciado que prepara una póliza que contempla las altas temperaturas como motivo de reembolso.

Para tener acceso a este cobertura contra las olas de calor en las que un poniente infernal como el que vivió ayer gran parte de la Comunitat Valenciana, según la fórmula planteada por la compañía, sería necesario abonar entre un 10 % y un 15 % del importe del viaje y el reembolso podría ser parcial cuando se den temperaturas prolongadas de más de 35 ºC y la devolución del dinero sería otal si se supera la barrera de los 40 ºC como ayer en gran parte del territorio valenciano.

Esto supone que una persona que contrate un viaje, por ejemplo de 2.000 euros, tendría que abonar entre 200 y 300 euros por un seguro para evitar que las temperaturas extremas le amarguen sus vacaciones. "Ningún turista valenciano o español se va a gastar ese dinero en un seguro contra las olas de calor", asegura con contundencia Eva Blasco. La portavoz de las agencias de viaje añade que uno de los destinos preferidos por los valencianos a la hora de salir al extranjero es Egipto, "una zona de riesgo evidente por calor y no conozco ningún caso en el que nadie se haya interesado por un seguro por el tiempo".

"Quizás puedan tener exito en EE UU"

Para Blasco este tipo de pólizas de seguros de viaje contra los episodios meteorológicos extremos, "quizas puedan tener éxito en mercados turísticos como el de EE UU, pensando en desastres como el que se ha vivido estos días en un destino tan turístico como Hawái". "No olvidemos tampoco, que el turista norteamericano tiene un poder adquisitivo muy alto y tiene muy interiorizada la cultura de los seguros", añade.

En la Comunitat Valenciana o en España, prosigue Blasco, "a la hora de contratar un viaje no es una prioridad contratar un seguro y eso es un error, aunque afortunadamente eso empieza a cambiar ahora". Como ejemplo de este poco aprecio a los seguros de viaje, Blasco destaca que "muchas personas prefieren no pagar un 5 % por tener derecho al reembolso del dinero si cancelan el viaje contratado dentro de un plazo determinado, arriesgándose a perder todo el dinero si por lo que sea cuando llega la fecha de viajar no puede hacerlo".

"A la hora de contratar un viaje, para los valencianos no es una prioridad contratar un seguro y eso es un error" Eva Blasco - Vicepresidenta de la patronal estatal de agencias de viaje CEAV

Otro ejemplo son los seguros de libre desestimiento, una póliza que cubre el reembolso del coste del viaje si se cancela a última hora sin necesidad de aportar una causa justificada. "El coste de un seguro de libre desestimiento, dependiendo de los días de duración del viaje, de las condiciones de los hoteles o del destino, suele oscilar entre un 1 % y un 5 %, y la gente suele ser reacia a contratarlo".