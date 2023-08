Escucho en la radio estos días una entrevista a un dirigente de un sindicato agrario de Cataluña sobre la actual situación de sequía. Recordemos que este territorio junto a las cuencas hidrológicas de Andalucía son las que padecen una coyuntura de sequía más grave en el conjunto del Estado Español. No es algo nuevo. Una situación que se viene arrastrando desde el año pasado y que se ha ido agravando en los últimos meses. El verano, además, es una estación de lluvias escasas, elevado gasto de agua (agricultura y turismo) y muy alta evaporación por las altas temperaturas que se registran. Preguntado este representante agrario por las posibles soluciones al problema, con cierta intención de que defendiese la necesidad de nuevos trasvases de agua, indicó con mucha sensatez que lo importante es la buena gestión de los recursos existentes y no pensar en llevar agua de un territorio a otro (sic). Vengo defendiendo desde hace tiempo que los trasvases, en un contexto de cambio climático, pierden sentido, porque las propias tendencias de la precipitación y las recurrentes coyunturas de sequía están reduciendo los posibles recursos a transferir. España tiene que comenzar a planificar el futuro del agua dependiendo menos de la precipitación, porque éstas se están demostrando cada vez más irregular y, en algunos territorios, más escasa. Debemos establecer sistemas multi-fuente en todos los territorios, incluso en los que más llueve del norte peninsular que ya demostraron el pasado año su alta vulnerabilidad en momentos de poca precipitación. Los únicos trasvases posibles serán los que se realicen dentro de una misma cuenca hidrográfica o los que tengan un consenso generalizado entre las áreas cedentes y las receptoras. Y, aun así, la evolución presente y futura de las lluvias irá demostrando la poca efectividad de esta medida propia de una política hidráulica anticuada y sin sentido en la evolución climática que estamos registrando. Disponemos de otros recursos en cantidad y calidad suficiente para sustituir caudales superficiales afectados por sequías o reducción tendencial de lluvias. Y con precios que van a ser cada vez más competitivos para su uso incluso en la agricultura. Empeñarse en mantener o fomentar esquemas de planificación de agua basados en la transferencia de recursos entre territorios como única solución posible, como política de Estado, es someter a la población a vivir pendientes de unas precipitaciones que ya se demuestran regularmente escasas en amplias zonas de nuestro país. En el futuro, ya verán, se plantearán trasvases de agua depurada y desalada desde la ciudad al campo y desde la costa a territorios del interior peninsular. No entender que el objetivo de la planificación hidrológica no es la ideología sino el servicio al ciudadano, la garantía de un recurso vital para la vida y la economía de un país, es condenar a la sociedad al trasvase de la sequía. Y ésta si que va a más.